Алина Загитова удивила публику своим появлением на шоу Ивана Урганта в платье-бюстье

17-летняя олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова побывала на шоу Ивана Урганта «Вечерний Ургант» и поразила ведущего своим нарядом. Юная «звездочка» большого спорта пришла в студию Первого канала в коротком платье-бюстье. Основной цвет наряда - белый, по нему оранжевые цветы. Талию Загитова подчеркнула красным поясом.

Алина о съемках у Урганта отчиталась подписчикам в ролике, выложенном в Instagram. Вместе с девушкой в студию к Урганту пришла еще одна именитая фигуристка - Татьяна Навка. Разговор касался ее нового ледового шоу, где Загитова исполняет главную роль.

Напомним, ранее стало известно о том, что Алина Загитова временно приостанавливает свою спортивную карьеру. Девушка не будет принимать участия в первенстве России, поэтому не попадет и на чемпионаты Европы и мира.

«Ни о каком «уходе» или «завершении» я даже не думаю. Будучи спортсменкой, добившийся всех возможных первых мест, я хочу быть на высшем пьедестале, а для этого мне надо тренироваться еще больше и еще сильнее. Я остаюсь в составе сборной России и по-прежнему могу выступать за свою страну на международных соревнованиях. Я продолжаю свой «фигурный» путь с поддержкой моих тренеров», - заверила своих преданных поклонников Алина Загитова.