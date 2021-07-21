Россияне в хорошей форме на старте сезона НХЛ 2021/2022

В чемпионате Национальной хоккейной лиги команды сыграли в среднем по 10 матчей. Стартовый отрезок пройден, самое время подвести некоторые промежуточные итоги и рассказать, как поживают россияне в сильнейшей лиге мира.

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Как поживают россияне из «Вашингтона»?

В полном порядке со старта регулярки 21/22 Александр Великий – легендарный форвард НХЛ Александр Овечкин. Форварду «кэпиталз» 36 лет, но он все еще один из лучших нападающих лиги. За 8 матчей текущего сезона он набрал 15 очков (9+6). Александр очень стабилен – проводит на льду обычно не менее 19,5 минут за игру, набирает почти в каждой встрече по 2 очка. У него тогда есть все шансы стать одним из лучших бомбардиров лиги.

Отметим также и другого нападающего из России в «Вашингтоне» – Евгения Кузнецова. У него 12 (5+7) очков в чемпионате, что является вторым результатом в команде.

Одним из лучших защитников «кэпиталз» является 30-летний Дмитрий Орлов. Он стабильно выходит во второй паре защитников, имеет солидный айстайм в районе 20 минут.

На воротах «столичных» играет Илья Самсонов. В отличие от вышеупомянутых игроков, у Самсонова не все безоблачно. За позицию основного вратаря команды он сражается с чехом Ванечеком, и пока что голкиперы получают примерно одинаковое количество игрового времени.

Как дела у действующих чемпионов лиги из «Тампы-Бэй»?

Никита Кучеров после двух кряду чемпионств со своей «Тампой-Бэй» вступил в очередной сезон. Осенью 2021 он успел сыграть всего 3 поединка и набрал 4 очка. В октябре он получил травму и пропустил уже несколько матчей.

Здорово начал сезон защитник «молний» Михаил Сергачев. За 8 матчей он набрал 6 очков (2+4) – очень хорошо для защитника. Он выходит в третьей паре защитников, получает в среднем 21 минуту игрового времени.

Голкипер Андрей Василевский сыграл в текущем сезоне 7 матчей (все в старте). В среднем пропускал 2,53 шайбы за игру при проценте отраженных бросков 91,1. Пока что не лучшие показатели, но и вся команда на старте сезона не показывает лучшей игры.

Что у игроков из других клубов?

Евгений Малкин из «Питтсбурга» травмирован с июня 2021 и в сезоне НХЛ 2021/2022 пока что на льду не появлялся. В минувшем сезоне Евгений, напомним, сыграл 37 матчей, в которых набрал 33 очка (9+24). Отметим, что 35-летний Малкин является вторым бомбардиром среди действующих россиян в лиге – 1104 очка.

Владимир Тарасенко из «Сент-Луиса» отлично начал регулярку 21/22. Он сыграл во всех 7-и встречах своей команды в сезоне, набрал 9 очков (4+5). «Блюзмены», к слову, стартовали блистательно – 6 побед из 7-и возможных. Добавил по сравнению с прошлым сезоном его партнер по команде Иван Барбашев – 6 очков за 7 матчей – практически половина от того, что в прошлом сезоне Иван набрал за 42 игры.

Отметим успешный старт чемпионата для голкиперов Игоря Шестеркина из «Рейнджерс» и Сергея Бобровского из «Флориды». Оба имеют на старте сезона 21/22 очень высокий коэффициент надежности – 1,7 и 1,81 соответственно. Также отметим коллегу Шестеркина по «Рейнджерс» Артемия Панарина – 9 матчей, 8 (1+7) очков – один из лучших ассистентов своей команды.

В «Каролине» «зажигает» 21-летний Андрей Свечников. В 8-и матчах нового сезона он набрал 11 очков (7+4) – очень высокий темп набора результативных баллов.

Никак не удается отличиться первой шайбой в чемпионате Кириллу Капризову из «Миннесоты» – на его счету 6 голевых передач. Однако место в первом звене не подлежит сомнению.

Какие успехи у российской молодежи в НХЛ?

Выделим троих. Клим Костин из «Сент-Луиса» (22 года) - 3 очка в 6-и матчах, Александр Романов из «Монреаля» (21 год) – 2 балла в 10-и встречах и Василий Подколзин из «Ванкувера» (20 лет) – 1 балл в 7-и матчах. Парни проводят первые-вторые сезоны в НХЛ, но вполне уверенно смотрятся в своих командах – набирают очки, стабильно играют по 8 и более минут в каждой игре. Особенно отметим Романова, который в 21 год выходит во второй паре «Монреаля» и имеет по 20 минут игрового времени в каждом матче.