Россиянин Александр Поветкин проиграл бой-реванш Диллиану Уайту

Россиянин Александр Поветкин проиграл бой-реванш британцу Диллиану Уайту.

Они сошлись на ринге 28 марта в Гибралтаре в рамках турнира по боксу. Бой Поветкин-Уайт стал главным поединком вечера.

Победа Уайта позволила ему вернуть пояс временного чемпиона по версии WBC, который в их предыдущем бое перешел к российскому боксеру. В 2020 году Поветкину удалось отправить Уайта в нокаут в пятом раунде.

В этот раз Уайт нокаутировал Поветкина в четвертом раунде, оправдав прогнозы букмекеров. Британца они называли явным фаворитом, принимая ставки на его победу с коэффициентом 1.35, тогда как ставки па успех Поветкина были с коэффициентом 3.90.

Отметим, поражение в бое с Уайтом стало третьим в карьере 41-летнего Александра Поветкина. На его счету сейчас 36 побед, а также одна ничья. В активе Уайта теперь 28 побед и 2 поражения.