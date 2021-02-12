Хабиб Нурмагомедов исключен из всех рейтингов UFC

32-летний Хабиб Нурмагомедов, который завершил свою карьеру бойца смешанных единоборств, исключен из всех рейтингов UFC. Чемпионский пояс этой организации в легком весе, который ранее принадлежал российскому спортсмену, официально объявлен вакантным. Первые три места в рейтинге занимают два американца - Дастин Пуарье и Джастин Гэтжи, а на третье переместился бразилец Чарльз Оливейра.

Напомним, наш Хабиб с октября минувшего года стал во главе общего рейтинга UFC - вне зависимости от весовых категорий. После того, как Нурмагомедова исключили из всех рейтингов, на первую строчку вернулся американский боец Джон Джонс. Он выступал в полутяжелом весе.

Ранее глава UFC Дэйна Уайт выступил с подтверждением того, что россиянин Нурмагомедов официально завершил свою карьеру в ММА. В списке достижений Хабиба - 29 одержанных побед в 29 проведенных боях.