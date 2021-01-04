Гудбай “Салават”: Родион Амиров покинет родной клуб ради “Торонто”

Сегодня, 17:48

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Гудбай “Салават”: Родион Амиров покинет родной клуб ради “Торонто”

Молодой 19-летний нападающий хоккейного клуба “Салават Юлаев” Родион Амиров перейдет в канадский клуб “Торонто Мэйпл Лифс”, подписав контракт новичка. Об этом сообщают источники, близкие к руководству уфимского клуба. 

Команда из Торонто выбрала российского игрока в рамках драфта НХЛ-2020, прошедшего в ноябре 2020 года. Это произошло в первом раунде, где Амиров фигурировал под общим номером 15. Официальное заключение контракта произойдет после 30 апреля – именно тогда у Родиона истекает срок договора с “Салаватом Юлаевым”. Хоккеист заявляет, что периодически связывается с канадским клубом, обсуждая детали перехода и условия сотрудничества. 

Ранее на своей странице в Instagram Амиров искал контакты репетитора по английскому языку. Скорее всего, молодому игроку нужно усовершенствовать свои знания иностранного языка, чтобы плодотворно трудиться на тренировках и ускорить процесс акклиматизации.

Карьера игрока

Молодой игрок подает большие надежды, уже проявив себя в хоккейном спорте. Родион стал на коньки с пяти лет, с 6-ти уже посещал хоккейную секцию, а в 8 лет приступил к занятиям в школе клуба “Салават Юлаев”. 

Играть на профессиональном уровне Амиров начал в клубе “Толпар”, где за три сезона забил 25 голов. Участвуя в составе юниорской сборной России в Чемпионате мира, парень добыл второе место, уступив только команде Швеции. В полуфинальной игре с командой США Амиров добыл победу своим буллитом и в целом забросил 6 шайб, при этом родной “Толпар” тогда же вылетел из Кубка Харламова. 

 

Как отмечают эксперты спортивного портала https://prosports.ru/, с переходом Родиона Амирова в клуб “Торонто Мэйпл Лифс” позиции канадской команды значительно усилятся. Тренерский и фанатский состав “Торонто” единодушно тепло приняли сообщение о приходе амбициозного игрока, ведь Амиров отлично себя проявил в России за 2020 год:

  • январь – в словацком Попраде на Кубке Кауфланда игрок проявил себя настолько хорошо, что с ним связывались скауты американских клубов “Detroit Red Wings” и “Minnesota Wild”;
  • лето – Родион получает звание лучшего снайпера “Салавата Юлаева”;
  • ноябрь – дебют в матче с Финляндией, оформление шайбы в ворота соперника;
  • декабрь – победа России над Австрией на Чемпионате мира. амиров открыл счет через 4 минуты после начала матча своим фирменным буллитом. 

Уфимский хоккеист – первый в истории хоккея России, забивший шайбу во всех трех дебютных матчах на арене международного уровня. Уже весной-летом 2021 года Родион приступит к тренировкам в Канаде и знакомство с новым стилем игры. Учитывая опыт “Салавата”, на раскачку парню потребуется время, но эксперты единогласно заявляют – он точно принесет канадцам не одну победу. 

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