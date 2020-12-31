Российский лыжник Александр Большунов выиграл гонку преследования на «Тур де Ски»

Сегодня, 02:34

Ольга Громова

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Российский лыжник Александр Большунов выиграл гонку преследования на «Тур де Ски»

В рамках многодневки «Тур де Ски» в Швейцарии состоялась гонка преследования на дистанции 15 километров свободным стилем. Она принесла победу российскому лыжнику Александру Большунову. Второе призовое место также за нашим спортсменом. «Серебро» - у Артема Мальцева.

Третье место по итогам гонки занял француз Морис Манифика. Четвертое и пятое места - также за российскими лыжниками.

Спортсмены пробежали 15 километров свободным стилем и финишировали с такими результатами:

1. Александр Большунов — 32.11,1 секунды

2. Артем Мальцев — +53,7

3. Морис Манифика (Франция) — +1.07,0

4. Денис Спицов — +1.10,7

5. Иван Якимушкин — +1.34,2.

Многодневка «Тур де Ски» продолжится в Италии. На пятое января запланированы мужская и женская лыжные гонки с раздельным стартом.

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