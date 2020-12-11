Во время матча футболист отпраздновал гол демонстрацией пениса

Сегодня, 16:59

Александр Зуев

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Во время матча футболист отпраздновал гол демонстрацией пениса

Аргентинский футболист, нападающий парагвайского клуба «Гуарани» Рауль Бобадилья забил гол в матче чемпионата Парагвая и от радости демонстративно обнажил гениталии. За эту дерзость спортсмену, который принес команде третье очко в игре против «Либертада», грозит крупный штраф. Сейчас комитет турнира занимается  расследованием скандального инцидента.

Бобадилья вырвал победу у соперника на 86-ой минуте игры и сделал счет 3:2. Однако эту радость омрачил неприглядный поступок футболиста. Позднее осрамившийся Бобадилья, который  выступает за «Гуарани» на правах аренды, признался, что ему стыдно за это и он сожалеет, что так поступил. Форвард также выразил надежду, что его жена не видела этого скандального момента. 

Ранее Бобадилья также участвовал в чемпионатах по футболу в Швейцарии и Германии.  Он играл за «Базель» и «Боруссию».

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