Главные снайперы "Тоттенхэма" помогут команде обыграть в гостях "Вулверхэмптон"

27 декабря состоялся 15-й тур Английской Премьер-Лиги, где встречались два ярких клуба – «Тоттенхэм» и «Вулверхэмптон». Хочется отметить, что обе команды показывают себя в чемпионате не очень уверенно, однако у «шпор» показатели игры выше соперников. Об этом сообщает издание «Vesti.kz» ( https://vesti.kz/uefa)

Статистика игры команд в текущем сезоне

Так, команда «Вулверхэмптон» после 14-го тура заняла 11-ю место в турнирной таблице, что говорит о больших шансах попасть в зону еврокубка. Команде не хватает всего 5 очков. Однако игрокам не стоит забывать и о ближайших конкурентах. Например, командам «Ньюкасл» и «Лидс» не достает всего 2 очков.

Что касается «Тоттенхэма», то на каком-то этапе они были лидерами рейтинга, но теперь оказались на 7-ой позиции. Виной этому стал ряд промахов. От лидерства их теперь отделяет всего 6 очков. Однако стоит отметить, что у «шпор» есть все шансы войти в первую тройку по итогам 15-го тура, так как команда отстает от соперников всего на несколько очков.

Если говорить о характере игры на этом чемпионате, то команда «Вулверхэмптон» играет довольно неудачно. Ей удалось одержать всего две победы в шести последних играх. Три матча были проиграны, еще одна ничья. Примечательно, что команде тем не менее удалось победить «Челси» и «Арсенал», причем с одинаковым счетом 2:1.

Стоит отметить, что «Волки» довольно удачно проводят матчи на своей территории. Так из семи игр они одержали три победы и сыграли две ничьи, при двух поражениях.

Команда «Тоттенхэм» заметно подустала в текущем чемпионате. Ранее в ходе АПЛ команде удавалось выдавать проводить серию беспроигрышных матчей на протяжении 11 игр, с последующим поражением в двух. Таким образом она уступила конкурентам – «Лестеру» и «Ливерпулю».

«Тоттенхэму» помогут 2 бомбардира

Известно, что именно в «Тоттенхэме» играет 2 футболиста, носящих титул лучших бомбардиров текущего чемпионата. Это Сон Хын Мин, который отличился 11 забитыми голами в текущем сезоне, а также Харри Кейн, который порадовал болельщиков 9 голами.

Болельщиков ждет резонансный матч. Например, букмекеры так и не смогли определиться с выбором команды, за которую будут болеть. Но стоит отметить, что у «Тоттенхэма» все же чуть больше шансов на победу, ведь у команды прекрасный состав, и она знает, как обыграть «волков».

Также отмечается, что в ходе встреч этих соперников в подавляющем большинстве случаев, победа достается именно гостевой команде. Такая тенденция сложилась в шести последних матчах, в пяти из которых была зафиксирована победа команды гостей.