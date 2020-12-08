Биатлон: сборная России установила антирекорд по серии гонок без наград

Сегодня, 20:49

Ольга Громова

0

Image 16+
Биатлон: сборная России установила антирекорд по серии гонок без наград

Мужской спринт, состоявшийся сегодня в Австрии в рамках очередного этапа Кубка мира по биатлону 2020-2021, стал 29-ой по счету гонкой, в которой отечественные биатлонисты не смогли «взять» медали. Таким образом, сборная России обновила свой антирекорд. Это самая продолжительная история неудач российской команды стреляющих лыжников.

Последний раз медали российские биатлонисты завоевывали еще в прошлом биатлонном сезоне. Последней наградой была «бронза», которую 14 февраля Александр Логинов завоевал в гонке преследования на чемпионате мира.

Сегодня, в пятницу, 11 декабря, тот же Александр Логинов по итогам мужской спринтерской гонки был на 20-ом месте, и это, заметьте, лучший результат среди российских мастеров биатлона.

В женском спринте лучший результат в Хохфильцене среди наших спортсменок показала Ульяна Кайшева - она 18-ая.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Биатлон: сборная России установила антирекорд по серии гонок без наград

Сегодня, 20:49

Боец Федор Емельяненко назвал главную проблему России

Вчера, 21:49

Тренер «Ювентуса» заявил, что у Месси есть психологические проблемы

8-12-2020, 10:19

Главврач ЦСКА оправдал решение остановить чемпионат России

5-12-2020, 19:34

Ирина Роднина осудила фигуристов с коронавирусом COVID-19, участвующих в банкете

5-12-2020, 00:29

«Челси» и «Тоттенхэм» сыграли вничью в лондонском дерби

30-11-2020, 21:39

Экс-игрок «Рубина» Камалетдинов: «Тарасов - отыгранный человек, с ним надо расставаться»

29-11-2020, 00:39

Кандидат в президенты «Барселоны» предлагает переименовать стадион «Камп Ноу» в честь Месси

28-11-2020, 00:34

МХК «Динамо Москва» — МХК «Спартак»: московское дерби в МХЛ

23-11-2020, 22:49

Агент Маньяков: Черчесов стал заложником результатов сборной России на ЧМ-2018

21-11-2020, 00:34

Ковалевски назвал трех лидеров «Спартака»

18-11-2020, 20:49

Карадениз: думаю, в этой игре с Россией безвыигрышная серия Турции прервется

16-11-2020, 20:44

ЦСКА переиграл «Басконию» в юбилейном матче в Евролиге

14-11-2020, 01:04

Шунин рассказал, что отказал «Локомотиву»

13-11-2020, 00:29

Чемпион Bellator Гегард Мусаси назвал главное оружие Хабиба

11-11-2020, 19:24

«Трактор» — «Металлург» Мг: прогноз Максима Лебедева

11-11-2020, 19:14

Шамиль Шахбулатов — Уолтер Перейра: бой не закончится быстро

8-11-2020, 18:33

Официально: Дмитрий Парфенов — главный тренер «Арсенала»

4-11-2020, 11:24

Боец Хабиб Нурмагомедов осудил заявления президента Франции

31-10-2020, 19:20

В Португалии ограбили дом Криштиану Роналду

8-10-2020, 21:29

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров