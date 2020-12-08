Биатлон: сборная России установила антирекорд по серии гонок без наград

Мужской спринт, состоявшийся сегодня в Австрии в рамках очередного этапа Кубка мира по биатлону 2020-2021, стал 29-ой по счету гонкой, в которой отечественные биатлонисты не смогли «взять» медали. Таким образом, сборная России обновила свой антирекорд. Это самая продолжительная история неудач российской команды стреляющих лыжников.

Последний раз медали российские биатлонисты завоевывали еще в прошлом биатлонном сезоне. Последней наградой была «бронза», которую 14 февраля Александр Логинов завоевал в гонке преследования на чемпионате мира.

Сегодня, в пятницу, 11 декабря, тот же Александр Логинов по итогам мужской спринтерской гонки был на 20-ом месте, и это, заметьте, лучший результат среди российских мастеров биатлона.

В женском спринте лучший результат в Хохфильцене среди наших спортсменок показала Ульяна Кайшева - она 18-ая.