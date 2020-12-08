Боец Федор Емельяненко назвал главную проблему России

Сегодня, 21:49

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Боец Федор Емельяненко назвал главную проблему России

Российский спортсмен, боец смешанного стиля (MMA), четырехкратный чемпион мира, 44-летний Федор Емельяненко рассказал, что, по его мнению, является большой проблемой для современной России. Об этом сообщает «Karate.ru».

Емельяненко дал интервью на YouTube-канале «Руки Выше». Там он рассказал о противоречиях российского общества и о смене ценностных ориентиров.

«Это серьезная проблема. Вроде и храмы открыты, и гонений нет, и людей постоянно призывают жить по совести и вере, но ценности все равно неизбежно меняются. Популярными становятся не те, кто делает добро, а те, кто своим негативом пытается прославиться», - поделился спортсмен.

Также Федор произнес напутственную речь для своих соотечественников, ссылаясь на цитату из Евангелия.

«Как говорилось в Евангелии, «при умножении беззакония любовь многих охладевает». Поэтому ждать, когда кто-то сверху придет и изменит нашу жизнь, бессмысленно. Важно самим в силу своих возможностей оказывать поддержку и помощь ближнему своему. И тогда всем станет легче и лучше жить», - заключил Емельяненко.

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