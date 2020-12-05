Тренер «Ювентуса» заявил, что у Месси есть психологические проблемы

Сегодня, 10:19

Александр Зуев

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Тренер «Ювентуса» заявил, что у Месси есть психологические проблемы
Наставник «Ювентуса» Андреа Пирло

Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона» Лионель Месси - один из величайших людей в истории футбола. Так сказал наставник «Ювентуса» Андреа Пирло в интервью перед матчем с «Барселоной» в Лиге чемпионов. При этом он сказал, что Месси испытывает серьезные психологические проблемы.

Как отметил Пирло, Месси заставили остаться в каталонском клубе, хотя он не хотел. По мнению тренера «Ювентуса», в игре капитана каталонцев заметен сильный спад и, вероятно, это происходит из-за отсутствия желания выступать за «Барселону». В мыслях аргентинец уже ушел из этого клуба, но сейчас он ждет окончания сезона.

Пирло предположил, что проблемы у прославленного футболиста появились после несостоявшегося трансфера, но в любом случае Лионель уже доказал, что он - феномен. Отметим, что туринский клуб сыграет с «Барселоной» 8 декабря на «Камп Ноу».

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