Тренер «Ювентуса» заявил, что у Месси есть психологические проблемы

Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона» Лионель Месси - один из величайших людей в истории футбола. Так сказал наставник «Ювентуса» Андреа Пирло в интервью перед матчем с «Барселоной» в Лиге чемпионов. При этом он сказал, что Месси испытывает серьезные психологические проблемы.

Как отметил Пирло, Месси заставили остаться в каталонском клубе, хотя он не хотел. По мнению тренера «Ювентуса», в игре капитана каталонцев заметен сильный спад и, вероятно, это происходит из-за отсутствия желания выступать за «Барселону». В мыслях аргентинец уже ушел из этого клуба, но сейчас он ждет окончания сезона.

Пирло предположил, что проблемы у прославленного футболиста появились после несостоявшегося трансфера, но в любом случае Лионель уже доказал, что он - феномен. Отметим, что туринский клуб сыграет с «Барселоной» 8 декабря на «Камп Ноу».