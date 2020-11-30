Главврач ЦСКА оправдал решение остановить чемпионат России

Сегодня, 19:34

Александр Зуев

0

Image 16+
Главврач ЦСКА оправдал решение остановить чемпионат России

Главный врач московского ЦСКА Шагабутдин Керимов рассказал о трудностях, которые возникли из-за пандемии коронавируса.

Как он отметил, пандемия заставила изменить  график матчей, из-за чего на каждом этапе подготовки игроков возникла неопределенность. Керимов также подчеркнул, что решение об остановке чемпионата было единственно правильным в сложившейся ситуации. Также врач сообщил о повышенном индексе травматизма  во всех возрастных группах.

Напомним, что розыгрыш чемпионата России вынуждены были остановить с марта по июнь, так как Европу накрыла волна массового заражения коронавирусом.

Отметим, что в России  за минувшие сутки зафиксировано 28 782 случая заражения. Наряду с этим число выздоровевших пациентов снизилось по сравнению с предыдущим днем. Утром 5 декабря стало известно о 27 644 излечившихся  пациентах, пишет matchtv.ru.

Также снизилась и суточная смертность. За прошедшие сутки зафиксировано 508 летальных случаев по сравнению с вчерашним показателем - 569.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Главврач ЦСКА оправдал решение остановить чемпионат России

Сегодня, 19:34

Ирина Роднина осудила фигуристов с коронавирусом COVID-19, участвующих в банкете

Сегодня, 00:29

«Челси» и «Тоттенхэм» сыграли вничью в лондонском дерби

30-11-2020, 21:39

Экс-игрок «Рубина» Камалетдинов: «Тарасов - отыгранный человек, с ним надо расставаться»

29-11-2020, 00:39

Кандидат в президенты «Барселоны» предлагает переименовать стадион «Камп Ноу» в честь Месси

28-11-2020, 00:34

МХК «Динамо Москва» — МХК «Спартак»: московское дерби в МХЛ

23-11-2020, 22:49

Агент Маньяков: Черчесов стал заложником результатов сборной России на ЧМ-2018

21-11-2020, 00:34

Ковалевски назвал трех лидеров «Спартака»

18-11-2020, 20:49

Карадениз: думаю, в этой игре с Россией безвыигрышная серия Турции прервется

16-11-2020, 20:44

ЦСКА переиграл «Басконию» в юбилейном матче в Евролиге

14-11-2020, 01:04

Шунин рассказал, что отказал «Локомотиву»

13-11-2020, 00:29

Чемпион Bellator Гегард Мусаси назвал главное оружие Хабиба

11-11-2020, 19:24

«Трактор» — «Металлург» Мг: прогноз Максима Лебедева

11-11-2020, 19:14

Шамиль Шахбулатов — Уолтер Перейра: бой не закончится быстро

8-11-2020, 18:33

Официально: Дмитрий Парфенов — главный тренер «Арсенала»

4-11-2020, 11:24

Боец Хабиб Нурмагомедов осудил заявления президента Франции

31-10-2020, 19:20

В Португалии ограбили дом Криштиану Роналду

8-10-2020, 21:29

Фигуристка Ирина Слуцкая призналась, что неизлечимо больна

2-10-2020, 12:28

Футболист «Тоттенхэма» Дайер убежал с поля посреди матча, чтобы сходить в туалет

30-09-2020, 08:59

Никита Кучеров установил новый рекорд «Тампы» по очкам в одном плей-офф НХЛ

22-09-2020, 16:01

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров