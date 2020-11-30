Главврач ЦСКА оправдал решение остановить чемпионат России

Главный врач московского ЦСКА Шагабутдин Керимов рассказал о трудностях, которые возникли из-за пандемии коронавируса.

Как он отметил, пандемия заставила изменить график матчей, из-за чего на каждом этапе подготовки игроков возникла неопределенность. Керимов также подчеркнул, что решение об остановке чемпионата было единственно правильным в сложившейся ситуации. Также врач сообщил о повышенном индексе травматизма во всех возрастных группах.

Напомним, что розыгрыш чемпионата России вынуждены были остановить с марта по июнь, так как Европу накрыла волна массового заражения коронавирусом.

Отметим, что в России за минувшие сутки зафиксировано 28 782 случая заражения. Наряду с этим число выздоровевших пациентов снизилось по сравнению с предыдущим днем. Утром 5 декабря стало известно о 27 644 излечившихся пациентах, пишет matchtv.ru .

Также снизилась и суточная смертность. За прошедшие сутки зафиксировано 508 летальных случаев по сравнению с вчерашним показателем - 569.