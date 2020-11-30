Ирина Роднина осудила фигуристов с коронавирусом COVID-19, участвующих в банкете

Сегодня, 00:29

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Ирина Роднина осудила фигуристов с коронавирусом COVID-19, участвующих в банкете

Ирина Роднина осудила фигуристов с коронавирусом COVID-19, участвующих в банкете.

Ирина Роднина, трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы, раскритиковала спортсменов-фигуристов из России, которые, заразившись коронавирусом, все равно приняли участие в банкете в честь завершения московского этапа Гран-при.

По мнению известной спортсменки, в нынешнее время пандемии пренебрегать ограничительными требованиями неправильно как минимум с точки зрения уважения к окружающим и врачам. Кроме того, такая безответственность должна облагаться штрафами.

«В Европе за это налагаются штрафы. Пока у нас людей не будут рублем наказывать, видимо, не подействует», - считает Роднина.

После завершения московских состязаний стало известно о том, что некоторые спортсмены в 5-м заключительном этапе Кубка России в столице принимать участие не будут по причине зараженности коронавирусом. Так, инфекцию обнаружили у Туктамышевой, Косторной и Алиева, которые, выступив на московском этапе Гран-при, пришли на созванный по этому случаю банкет.

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