«Челси» и «Тоттенхэм» сыграли вничью в лондонском дерби

Вчера, 21:39

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«Челси» и «Тоттенхэм» сыграли вничью в лондонском дерби

В рамках десятого тура чемпионата Англии «Челси» принимал «Тоттенхэм». Поединок на «Стэмфорд Бридж» завершился нулевой ничьей.

Встреча началась с атак гостей на ворота Менди, но первыми успеха достигли синие, когда Вернер на 11-й минуте отправил сферу в ворота «шпор», однако гол был отменен из-за оффсайда. Коллектив Моуринью ушел в оборону после того как на 15-й минуте Орье из выгодного положения пробил в створ ворот, но Менди спас команду от неминуемого гола. «Тоттенхэм» затем сделал ставку на привычные контратаки, а команда Лэмпарда хоть и пыталась давить на оборону соперника, но никак не могла забить. Та же картина предстала перед телезрителями во второй половине встречи. Абрахам и Зиеш могли распечатать ворота Льориса, но мяч пролетал то мимо штанги, то мимо перекладины. До конца встречи обе команды так и не сумели отметиться взятием ворот.

После этой ничьей «Тоттенхэм» набрал 21 очко и вернулся на первое место в АПЛ, «Челси» с 19-ю баллами – третий, сообщает ODDS .

В следующем туре синие примут «Лидс», а к «шпорам» приедет в гости другой лондонский клуб – извечный соперник «Арсенал».

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