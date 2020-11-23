Экс-игрок «Рубина» Камалетдинов: «Тарасов - отыгранный человек, с ним надо расставаться»

Сегодня, 00:39

Ольга Громова

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Экс-игрок «Рубина» Камалетдинов: «Тарасов - отыгранный человек, с ним надо расставаться»

Экс-игрок казанского «Рубина» Ренат Камалетдинов, который сейчас работает тренером, нелестно высказался в адрес полузащитника клуба Дмитрия Тарасова, который ранее защищал цвета столичного «Локомотива».

По мнению специалиста, клубу с ним надо расставаться, ибо его звездный час в прошлом. Камалетдинов считает бывшего мужа Ольги Бузовой «отыгранным» и не понимает, как так произошло, что его вообще пригласили.

«Тарасов - это вообще! С ним надо расстаться. Чувства игры у него нет. Да и вообще, его хорошие игры уже позади. Не надо думать, что у него что-то будет. Отыгранный человек», - цитирует Камалетдинова «Спорт Бизнес Online».

Напомним: 33-летний супруг Анастасии Костенко пришел в казанский «Рубин» зимой этого года. Контракт с ним рассчитан до декабря этого года и, как считают спортивные аналитики, вряд ли будет продолжен.

В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги Дмитрий выходил на поле только в семи поединках, особых результатов не продемонстрировал.

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