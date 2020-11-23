Кандидат в президенты «Барселоны» предлагает переименовать стадион «Камп Ноу» в честь Месси

Кандидат в президенты «Барселоны» Эмили Русо, ранее уже занимавший пост вице-президента клуба, намерен поднять вопрос о переименовании домашнего стадиона «сине-грантовых» в случае победы на выборах - сообщает портал http://spartaclub.ru/.

«Несмотря на тот факт, что срок контракта Месси истекает в конце этого сезона, он является живой историей мирового футбола и «Барселоны». Я хочу предложить совету директоров провести референдум и назвать наш стадион «Камп Ноу Лео Месси», – сказал Русо.