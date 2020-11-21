МХК «Динамо Москва» — МХК «Спартак»: московское дерби в МХЛ

В розыгрыше регулярного чемпионата МХЛ 23 ноября пройдёт встреча МХК «Динамо Москва» — МХК «Спартак».

Московское «Динамо» уверенно возглавляет турнирную таблицу Западной Конференции, имея в активе серию из 16 выигранных поединков. Подопечные Ярослава Люзенкова одинаково действуют в созидании и обороне собственных ворот. Однако в последней игре «бело-голубые» только в овертайме справились с аутсайдером — «Академией Михайлова», что может свидетельствовать об усталости игроков.

В настоящее время три игрока команды входят в топ-6 рейтинга снайперов – Луховский, Махрин и Кисаков, набравшие 29 и 28 очков соответственно по системе гол + пас.

«Спартак» относительно старта сезона резко сбавил ход, когда команда числилась фаворитом Западной Конференции. Сейчас «красно-белые» располагаются на восьмой строчке в турнирной таблице, и им предстоит ожесточённая борьба за выход в плей-офф турнира. К чести парней Владимира Тюрикова они сражаются в каждом матче. Так, в последней игре против СКА-1946 они уступили только в серии буллитов со счётом 0:1.

Лучшими бомбардирами «Спартака» в текущем сезоне являются Дмитрий Силантьев и Никита Бородаенко с 23 и 21 очками по системе гол + пас соответственно.

В 8 из 9 последних очных противостояний победу одерживали хоккеисты «Спартака»;

В 3 из 4 последних игр «Спартак» не проигрывал с разницей более чем в одну шайбу;

В четырёх последних личных встречах «Динамо Москва» забрасывало не более двух шайб.

Как сообщает портал “ВсеПроСпорт”, фаворитами этого противостояния являются игроки московского «Динамо». Однако наверняка игра здесь будет очень плотная, результат которой будет не ясен до последних секунд встречи. «Спартак» просто так не сдастся, поскольку он остро нуждается в очках.