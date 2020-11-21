МХК «Динамо Москва» — МХК «Спартак»: московское дерби в МХЛ

Вчера, 22:49

0

Image 16+
МХК «Динамо Москва» — МХК «Спартак»: московское дерби в МХЛ

В розыгрыше регулярного чемпионата МХЛ 23 ноября пройдёт встреча МХК «Динамо Москва» — МХК «Спартак». 

Московское «Динамо» уверенно возглавляет турнирную таблицу Западной Конференции, имея в активе серию из 16 выигранных поединков. Подопечные Ярослава Люзенкова одинаково действуют в созидании и обороне собственных ворот. Однако в последней игре «бело-голубые» только в овертайме справились с аутсайдером — «Академией Михайлова», что может свидетельствовать об усталости игроков.

В настоящее время три игрока команды входят в топ-6 рейтинга снайперов – Луховский, Махрин и Кисаков, набравшие 29 и 28 очков соответственно по системе гол + пас.

«Спартак» относительно старта сезона резко сбавил ход, когда команда числилась фаворитом Западной Конференции. Сейчас «красно-белые» располагаются на восьмой строчке в турнирной таблице, и им предстоит ожесточённая борьба за выход в плей-офф турнира. К чести парней Владимира Тюрикова они сражаются в каждом матче. Так, в последней игре против СКА-1946 они уступили только в серии буллитов со счётом 0:1.

Лучшими бомбардирами «Спартака» в текущем сезоне являются Дмитрий Силантьев и Никита Бородаенко с 23 и 21 очками по системе гол + пас соответственно.

  • В 8 из 9 последних очных противостояний победу одерживали хоккеисты «Спартака»;
  • В 3 из 4 последних игр «Спартак» не проигрывал с разницей более чем в одну шайбу;
  • В четырёх последних личных встречах «Динамо Москва» забрасывало не более двух шайб.

Как сообщает портал “ВсеПроСпорт”, фаворитами этого противостояния являются игроки московского «Динамо». Однако наверняка игра здесь будет очень плотная, результат которой будет не ясен до последних секунд встречи. «Спартак» просто так не сдастся, поскольку он остро нуждается в очках.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

МХК «Динамо Москва» — МХК «Спартак»: московское дерби в МХЛ

Вчера, 22:49

Агент Маньяков: Черчесов стал заложником результатов сборной России на ЧМ-2018

21-11-2020, 00:34

Ковалевски назвал трех лидеров «Спартака»

18-11-2020, 20:49

Карадениз: думаю, в этой игре с Россией безвыигрышная серия Турции прервется

16-11-2020, 20:44

ЦСКА переиграл «Басконию» в юбилейном матче в Евролиге

14-11-2020, 01:04

Шунин рассказал, что отказал «Локомотиву»

13-11-2020, 00:29

Чемпион Bellator Гегард Мусаси назвал главное оружие Хабиба

11-11-2020, 19:24

«Трактор» — «Металлург» Мг: прогноз Максима Лебедева

11-11-2020, 19:14

Шамиль Шахбулатов — Уолтер Перейра: бой не закончится быстро

8-11-2020, 18:33

Официально: Дмитрий Парфенов — главный тренер «Арсенала»

4-11-2020, 11:24

Боец Хабиб Нурмагомедов осудил заявления президента Франции

31-10-2020, 19:20

В Португалии ограбили дом Криштиану Роналду

8-10-2020, 21:29

Фигуристка Ирина Слуцкая призналась, что неизлечимо больна

2-10-2020, 12:28

Футболист «Тоттенхэма» Дайер убежал с поля посреди матча, чтобы сходить в туалет

30-09-2020, 08:59

Никита Кучеров установил новый рекорд «Тампы» по очкам в одном плей-офф НХЛ

22-09-2020, 16:01

Адвокат Умалат Сайгитов назвал заработки Дмитрия Тарасова

16-09-2020, 12:46

Алина Кабаева оставляет цветы на могиле мамы Ляйсан Утяшевой

11-09-2020, 12:17

Бывший игрок «Реала» попался почти с тремя сотнями файлов с детским порно

5-09-2020, 08:39

После потери сознания на Гран-При Москвы умер велогонщик Павел Свешников

4-09-2020, 21:09

Геннадий Орлов разнес сериал про Стрельцова

28-08-2020, 09:33

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров