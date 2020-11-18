Агент Маньяков: Черчесов стал заложником результатов сборной России на ЧМ-2018

Сегодня, 00:34

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Агент Маньяков: Черчесов стал заложником результатов сборной России на ЧМ-2018

Известный футбольный агент Александр Маньяков в интервью Metaratings прокомментировал разгромное поражение сборной России от Сербии (0:5) в матче Лиги наций.

«Я уверен, что лозунг «Черчесова в отставку» непрофессионален и больше вызван эмоциями. Мы почему-то ждём от нашей сборной каких-то сверхрезультатов. Давайте откровенно: Россия посредственно играет в футбол. Да, может, она в первой десятке стран, но не более. 

Черчесов стал заложником тех результатов, что команда добилась на чемпионате мира в 2018 году. У каждой сборной, каждого тренера и игрока есть такие матчи, как был в среду с Сербией. 

Плюс к этому – аномальный сезон в плане количества матчей. Наши футболисты не привыкли играть в этих условиях. Те ребята, которые составляют костяк сборной России, они также играют со своими командами в еврокубках. 

Помимо физической нагрузки, это ещё и эмоциональная. В ведущих лигах мира привыкли играть в таком ритме. А наши футболисты сталкиваются с этим впервые. Нужен опыт подготовки – индивидуальной и командной. И, конечно, не стоит забывать про ситуацию с коронавирусом. Поэтому я осуждаю мнения по поводу возможной отставки Черчесова», – отметил Маньяков.

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