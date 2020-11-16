Ковалевски назвал трех лидеров «Спартака»

Бывший вратарь «Спартака» Войцех Ковалевски в интервью Metaratings рассказал о лидерах «красно-белых».

– Ваш «Спартак» мне нравился харизмой. Кто в нынешнем составе самый харизматичный?

– Жиго.

– Не Джикия?

– Жиго! Он подкупает тем, что он показывает свои эмоции, самоотдачу и профессионализм. Джикия, конечно, тоже лидер. Но Жиго – это тот, кто даёт сигнал на поле, кто может поджечь. За ним сразу пойдут.

– А почему тогда он не капитан?

– Иметь повязку на руке, конечно, важно. Но это не самое главное. В команде должно быть три лидера. И тот, кто с повязкой, один из них. Команда не справится в течение сезона с одним человеком. Это слишком большая нагрузка для одного.

– А кто в «Спартаке» третий лидер?

– Артём Ребров. Он своим опытом помогает и поддерживает дух команды.