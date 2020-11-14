Карадениз: думаю, в этой игре с Россией безвыигрышная серия Турции прервется

Бывший нападающий «Рубина» Гекдениз Карадениз в интервью Metaratings поделился ожиданиями от матча Турция – Россия в Лиге наций. Российская команда еще ни разу не проигрывала туркам на уровней игр сборных.

«Турция будет сильно мотивирована, потому что тоже знает эту неприятную статистику. Кроме этого, турнирная ситуация в Лиге наций обязывает побеждать каждого соперника. Я знаю, что у россиян точно не сыграют Дзюба и Фернандес. Думаю, это повлияет на вашу игру.

Игра должна быть равной. Преимущество у вашей команды в дисциплине, самоотдаче и стандартах. У нас же игроки в лучшей форме. Конкретно в этой встрече я считаю, что Турция будет ближе к победе, чем Россия. Думаю, что в этой игре безвыигрышная серия с Россией прервётся.

Сейчас сборная Турции омолаживается, и на сегодняшний день у меня больше знакомых футболистов из сборной России, чем из турецкой. В турецкой сборной до сих дружу со своими старыми знакомыми Бураком Йылмазом и Эркином Джанером.

В России я хорошо общался в «Рубине» с Оздоевым, Кудряшовым, Джанаевым, которые могут сыграть против нашей сборной. Кроме того, практически со всеми остальными я пересекался на футбольном поле, поэтому хорошо представляю, что может показать ваша команда».

Россияне с восемью очками возглавляют третью группу Лиги В. Венгры отстают на один балл, у Турции три очка, у замыкающих квартет сербов – два.

Матч против Турции состоится 15 ноября. Начало — в 20:00 по московскому времени. 18 ноября российская команда встретится с Сербией. Обе игры пройдут на выезде.

Карадениз провел в составе «Рубина» десять сезонов. За это время он отыграл в чемпионате России 226 матчей и забил 39 мячей. С «Рубином» Карадениз выиграл пять трофеев – два чемпионата России, один Кубок и два Суперкубка.