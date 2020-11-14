Карадениз: думаю, в этой игре с Россией безвыигрышная серия Турции прервется

Вчера, 20:44

0

Image 16+
Карадениз: думаю, в этой игре с Россией безвыигрышная серия Турции прервется

Бывший нападающий «Рубина» Гекдениз Карадениз в интервью Metaratings поделился ожиданиями от матча Турция – Россия в Лиге наций. Российская команда еще ни разу не проигрывала туркам на уровней игр сборных.

«Турция будет сильно мотивирована, потому что тоже знает эту неприятную статистику. Кроме этого, турнирная ситуация в Лиге наций обязывает побеждать каждого соперника. Я знаю, что у россиян точно не сыграют Дзюба и Фернандес. Думаю, это повлияет на вашу игру.

Игра должна быть равной. Преимущество у вашей команды в дисциплине, самоотдаче и стандартах. У нас же игроки в лучшей форме. Конкретно в этой встрече я считаю, что Турция будет ближе к победе, чем Россия. Думаю, что в этой игре безвыигрышная серия с Россией прервётся.

Сейчас сборная Турции омолаживается, и на сегодняшний день у меня больше знакомых футболистов из сборной России, чем из турецкой. В турецкой сборной до сих дружу со своими старыми знакомыми Бураком Йылмазом и Эркином Джанером.

В России я хорошо общался в «Рубине» с Оздоевым, Кудряшовым, Джанаевым, которые могут сыграть против нашей сборной. Кроме того, практически со всеми остальными я пересекался на футбольном поле, поэтому хорошо представляю, что может показать ваша команда».

Россияне с восемью очками возглавляют третью группу Лиги В. Венгры отстают на один балл, у Турции три очка, у замыкающих квартет сербов – два.

Матч против Турции состоится 15 ноября. Начало — в 20:00 по московскому времени. 18 ноября российская команда встретится с Сербией. Обе игры пройдут на выезде.

Карадениз провел в составе «Рубина» десять сезонов. За это время он отыграл в чемпионате России 226 матчей и забил 39 мячей. С «Рубином» Карадениз выиграл пять трофеев – два чемпионата России, один Кубок и два Суперкубка.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Карадениз: думаю, в этой игре с Россией безвыигрышная серия Турции прервется

Вчера, 20:44

ЦСКА переиграл «Басконию» в юбилейном матче в Евролиге

14-11-2020, 01:04

Шунин рассказал, что отказал «Локомотиву»

13-11-2020, 00:29

Чемпион Bellator Гегард Мусаси назвал главное оружие Хабиба

11-11-2020, 19:24

«Трактор» — «Металлург» Мг: прогноз Максима Лебедева

11-11-2020, 19:14

Шамиль Шахбулатов — Уолтер Перейра: бой не закончится быстро

8-11-2020, 18:33

Официально: Дмитрий Парфенов — главный тренер «Арсенала»

4-11-2020, 11:24

Боец Хабиб Нурмагомедов осудил заявления президента Франции

31-10-2020, 19:20

В Португалии ограбили дом Криштиану Роналду

8-10-2020, 21:29

Фигуристка Ирина Слуцкая призналась, что неизлечимо больна

2-10-2020, 12:28

Футболист «Тоттенхэма» Дайер убежал с поля посреди матча, чтобы сходить в туалет

30-09-2020, 08:59

Никита Кучеров установил новый рекорд «Тампы» по очкам в одном плей-офф НХЛ

22-09-2020, 16:01

Адвокат Умалат Сайгитов назвал заработки Дмитрия Тарасова

16-09-2020, 12:46

Алина Кабаева оставляет цветы на могиле мамы Ляйсан Утяшевой

11-09-2020, 12:17

Бывший игрок «Реала» попался почти с тремя сотнями файлов с детским порно

5-09-2020, 08:39

После потери сознания на Гран-При Москвы умер велогонщик Павел Свешников

4-09-2020, 21:09

Геннадий Орлов разнес сериал про Стрельцова

28-08-2020, 09:33

Спортивное питание и протеиновые добавки лучшие помощники для здорового организма

24-08-2020, 22:43

“Динамо” отказывается покупать молодых футболистов из Бразилии - новости УПЛ

19-08-2020, 21:16

Евгений Плющенко заставляет юных фигуристов бегать на четвереньках

4-08-2020, 21:25

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров

Новости партнеров