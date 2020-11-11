ЦСКА переиграл «Басконию» в юбилейном матче в Евролиге

Сегодня, 01:04

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ЦСКА переиграл «Басконию» в юбилейном матче в Евролиге

Московский ЦСКА одержал третью победу подряд в восьмой игре Евролиги против испанской «Басконии» (89:86).

Лучшим игроком встречи стал легкий форвард армейцев Дарран Хиллиард, который сумел набрать 31 очко.

Как сообщает портал Metaratings, что «армейцы» были вынуждены играть без основных игроков, таких как: Иван Ухов, Янис Стрелниекс и Майк Джеймс.

Отметим, что для москвичей этот матч стал юбилейным, 500-м в Евролиге.

ЦСКА занимает 4-ю строчку в турнирной таблице Евролиги, «Баскония» идет 14-й. В следующем туре «красно-синие» 17 ноября сыграют с литовским «Жальгирисом».

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