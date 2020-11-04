Шамиль Шахбулатов — Уолтер Перейра: бой не закончится быстро

Сегодня, 18:33

Наталья Жданова

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Шамиль Шахбулатов — Уолтер Перейра: бой не закончится быстро

6 ноября в Москве пройдет турнир по смешанным единоборствам ACA 113. В одном из поединков россиянин Шамиль Шахбулатов сразится с бразильцем Уолтером Перейрой.

Шамиль Шахбулатов (Россия)

  • Карьера: 11 побед — 3 поражения
  • В ACA (ACB): 11 побед — 3 поражения
  • 53-е место в мировом рейтинге легчайшего веса

Шахбулатов всю карьеру провел в одном промоушене. В этом году ему предоставился шанс сразиться за титул чемпиона в легчайшем весе. Его соперником был бразилец Дейви Даниэль де Алмейда. Поединок продлился все пять раундов, Шахбулатов проиграл единогласным решением судей, а поясом завладел его соперник.

Уолтер Перейра (Бразилия)

  • Карьера: 15 побед — 4 поражения
  • В ACA (ACB, WFCA): 3 победы — 2 поражения
  • 109-е место в мировом рейтинге легчайшего веса

Бразилец впервые провел бой в России в мае 2016 года. Тогда на турнире WFCA 22 он проиграл по очкам будущему бойцу UFC Саиду Нурмагомедову. После этого Перейра три раза бился в рамках шоу ACB, где добыл две победы при одном поражении.

По мнению букмекеров на портале “Рейтинг Букмекеров”, Шахбулатов является явным фаворитом предстоящего боя. Коэффициент на его победу равен 1,34, в то время, как на победу бразильца — 3,30. И это немного странно. Уолтер, хоть и находится в рейтинге значительно ниже Шамиля, является разносторонним бойцом и может побить любого в своем дивизионе ACA. Он обладает нокаутирующим ударом, хорошо борется и под каждого оппонента разрабатывает тактику. Шахбулатов же в борьбе не так силен, но это компенсируется его мастерством ударной техники. Не уверен в его победе в предстоящей схватке, но считаю, что поединок продлится дольше 7,5 минуты.

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