Очередное насилие со стороны Санкт-Петербургского таксиста по отношению пассажирам

Водитель нанес тяжелое ранение своему пьяному пассажиру неподалеку от станции «Звездная».

Таксист задержан правоохранителями. Происшествие случилось в Московском районе Санкт-Петербурге около станции метрополитена «Звездная». Медицинские работники оценили состояние раненого, как критическое и доставили его в реанимационное отделение.

Потерпевшему около 30 лет, таксист, практически его ровесник — ему 32 года, он приехал в Северную столицу из Узбекистана, работал в Российской Федерации без патента.

И, хотя, губернатор называл Санкт-Петербург в числе наиболее безопасных городов РФ, но число преступлений в городе в 2021г., по сравнению с предыдущим периодом, возросло.

Также все чаще можно наблюдать агрессивное поведение со стороны таксистов. Так на днях еще один мигрант за рулем Хюндай Солярис нанес ножевые ранения двум своим пассажирам, один из которых умер от полученных 17 ран.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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