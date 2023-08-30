«Срок службы»: россиянам стали рассылать повестки с предупреждением

В Санкт-Петербурге мужчинам стали рассылать странные повестки.

Как сообщает «Фонтанка», в издание обратился мужчина, который показал повестку, врученную ему 6 сентября. В тексте документа говорится, что в военкомат следует явиться для уточнения личных данных, чтобы заполнить дело о воинском учете.

При этом также в повестке указано, что мужчина попадает под осенний призыв 2023 года.

В повестке внимание привлекла строка с датами. Возникли предположения, что эти даты указывают на возможность увеличения срока службы с 12 месяцев до двух лет. Но в комиссариате Адмиралтейского и Кировского районов уже сообщили, что в повестке указано изменение призывного возраста, а не срока службы.

Отметим, в СМИ распространяется информация о том, что в РФ может быть объявлена в конце сентября мобилизация, но официально о ней власти еще не сообщали.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»