«Срок службы»: россиянам стали рассылать повестки с предупреждением

«Нет пальца на ноге»: самарский разведчик пропал без вести на СВО РФ
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В Санкт-Петербурге мужчинам стали рассылать странные повестки.
Как сообщает «Фонтанка», в издание обратился мужчина, который показал повестку, врученную ему 6 сентября. В тексте документа говорится, что в военкомат следует явиться для уточнения личных данных, чтобы заполнить дело о воинском учете.
При этом также в повестке указано, что мужчина попадает под осенний призыв 2023 года.
В повестке внимание привлекла строка с датами. Возникли предположения, что эти даты указывают на возможность увеличения срока службы с 12 месяцев до двух лет. Но в комиссариате Адмиралтейского и Кировского районов уже сообщили, что в повестке указано изменение призывного возраста, а не срока службы.
Отметим, в СМИ распространяется информация о том, что в РФ может быть объявлена в конце сентября мобилизация, но официально о ней власти еще не сообщали.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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