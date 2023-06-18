В Санкт-Петербурге по прогнозу ожидается солнечно

В Санкт-Петербурге по прогнозу метеорологов сегодня ожидается погода без выпадения дождей, даже без облачности, с большим количеством яркого солнечного света, с достаточно высокой температурой воздуха. Об этом в своем телеграмм канале написал синоптик Михаил Леус.

Он отметил, что в воздушном пространстве над городом располагается антициклон, который переместился сюда из района скандинавского полуострова. Леус рассказал, что именно с этим антициклоном метеорологи связывают погодные условия сегодня в Санкт-Петербурге.

Он сообщил, что по прогнозу в городе сегодня ожидается температура воздуха от +24 до +26 градусов.

«Температура воздуха +24…+26 градусов, по области +23…+28», – отметил он.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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