В Санкт-Петербурге сети «Пятерочке» приостановили лицензию на продажу алкоголя

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В ритейлерской сети "Пятерочка" (X5 Group), расположенной в Санкт-Петербурге, приостановлена продажа алкогольных напитков. Более 500 магазинов оказались затронутыми данным решением, как подтвердили представители пресс-службы компании.
Прекращение продажи алкоголя вызвано приостановлением действия лицензии. Это мера ответственности за нарушение, совершенное сетью три года назад, когда алкоголь был продан несовершеннолетнему в одном из магазинов. Несмотря на то, что штраф был своевременно оплачен в 2020 году, решение о приостановке лицензии все равно было принято.
Журналисты "Коммерсанта" установили, что в магазинах сети "Пятерочка" отделы с алкоголем перекрыты красной лентой. При этом на кассах вывешены объявления, информирующие посетителей о прекращении продажи алкоголя с 27 июля по причине технического сбоя.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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