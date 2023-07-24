В Санкт-Петербурге сети «Пятерочке» приостановили лицензию на продажу алкоголя

"Пятерочка" лишилась лицензии на продажу алкоголя в Санкт-Петербурге

В ритейлерской сети "Пятерочка" (X5 Group), расположенной в Санкт-Петербурге, приостановлена продажа алкогольных напитков. Более 500 магазинов оказались затронутыми данным решением, как подтвердили представители пресс-службы компании.

Прекращение продажи алкоголя вызвано приостановлением действия лицензии. Это мера ответственности за нарушение, совершенное сетью три года назад, когда алкоголь был продан несовершеннолетнему в одном из магазинов. Несмотря на то, что штраф был своевременно оплачен в 2020 году, решение о приостановке лицензии все равно было принято.

Журналисты "Коммерсанта" установили, что в магазинах сети "Пятерочка" отделы с алкоголем перекрыты красной лентой. При этом на кассах вывешены объявления, информирующие посетителей о прекращении продажи алкоголя с 27 июля по причине технического сбоя.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»