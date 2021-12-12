В Санкт-Петербурге таксист порезал двух человек ножом, один скончался

Российским пенсионерам обещают единоразовую выплату в 5 000 рублей в 2022 году
Российским пенсионерам обещают единовременную выплату в размере 5000 рублей. Деньги можно будет получить уже в 2022...Подробнее
В ходе драки, с применением холодного оружия один человек погиб и один получил тяжелое ножевое ранение.
Как сообщил пресс-секретарь Главного Санкт-Петербургского управления МВД Российской Федерации, полицейские получили сообщение о преступлении, произошедшем около магазина, расположенного по улице Ленсовета, дом №34. Там таксист, работавший на автомобиле Hyundai Solaris, набросился с ножом в руках на неизвестного мужчину, после чего быстро скрылся.
По показаниям очевидцев, из автомобиля, сильно ругаясь, вышли двое мужчин, — предположительно, его водитель и пассажир. Продолжая словестную перепалку, они вошли в магазин. Спустя несколько минут, из дверей торговой точки показался мужчина, который рассказал прохожим, что его ударили ножом.
Очевидцы сразу же вызвали карету скорой помощи пострадавшим, а их оказалось двое: одного госпитализировали в стационар, где он и находится в тяжелом состоянии, а вот второй потерпевший умер от полученных ран.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Российским пенсионерам обещают единовременную выплату в размере 5000 рублей. Деньги можно будет получить уже в 2022...Подробнее
С 13 декабря на карты россиян начнут приходить денежные выплаты от Пенсионного фонда. В ПРФ объяснили, кто и на каких...Подробнее
Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) обнародовал отчет о заболевших новым штаммом коронавируса...Подробнее
Возможность введения 13-й пенсии в России в этом году прокомментировал председатель комитета Госдумы по труду,...Подробнее
Российские экономисты предоставили прогноз касательно поведения инфляции на 2022 год. Согласно данным аналитиков, в...Подробнее
Омбудсмен считает обвинение в мошенничестве на сумму в 2 400 000 000 рублей «чисто предпринимательской историей», за...Подробнее
Московская районная администрация Санкт-Петербурга сообщила о том, что педагог, которого обвинили в совершении...Подробнее
Генерал-полковник Киёфуми Ивата, который в былые времена служил руководителем штаба сухопутных войск Сил самообороны...Подробнее
С января 2022 года в России начнут менять деньги и появится новая цифровая валюта. Об этом сообщили в Центробанке РФ,...Подробнее
Российский экономист и аналитик Михаил Хазин дал прогноз по предстоящей экономической ситуации в стране. По словам...Подробнее
Комментировать