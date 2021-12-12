В Санкт-Петербурге таксист порезал двух человек ножом, один скончался

В ходе драки, с применением холодного оружия один человек погиб и один получил тяжелое ножевое ранение.

Как сообщил пресс-секретарь Главного Санкт-Петербургского управления МВД Российской Федерации, полицейские получили сообщение о преступлении, произошедшем около магазина, расположенного по улице Ленсовета, дом №34. Там таксист, работавший на автомобиле Hyundai Solaris, набросился с ножом в руках на неизвестного мужчину, после чего быстро скрылся.

По показаниям очевидцев, из автомобиля, сильно ругаясь, вышли двое мужчин, — предположительно, его водитель и пассажир. Продолжая словестную перепалку, они вошли в магазин. Спустя несколько минут, из дверей торговой точки показался мужчина, который рассказал прохожим, что его ударили ножом.

Очевидцы сразу же вызвали карету скорой помощи пострадавшим, а их оказалось двое: одного госпитализировали в стационар, где он и находится в тяжелом состоянии, а вот второй потерпевший умер от полученных ран.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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