«МК»: в Петербурге устроили запутанный спектакль с похоронами Пригожина

Основателя ЧВК «Вагнер» похоронили 29 августа на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге.

Об этом пишет «МК», отмечая, что организаторы похорон преднамеренно всех запутали и не назвали кладбище, где будет покоится Пригожин. Чтобы обмануть журналистов, их пустили по ложному следу. Корреспондентам рассказали, что похороны будут на Серафимовском кладбище и там даже с утра стояла охрана, а также туда привезли металлодетекторы.

Вооруженные сотрудники полиции прогуливались по территории кладбища. Общаться с журналистами они не хотели.

И уже ближе к вечеру стало известно, что Пригожина похоронили в закрытом формате на Пороховском кладбище. Охрана кладбища рассказала журналистам, что им сообщили о похоронах Пригожина. Тем не менее, организаторам похорон удалось обмануть журналистов и на похороны попали только самые близкие люди бизнесмена.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»