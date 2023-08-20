«МК»: в Петербурге устроили запутанный спектакль с похоронами Пригожина

Shot: в Новосибирске неизвестный поджег релейный шкаф и задержал два поезда
Противник продолжает «рельсовую спецоперацию» в глубоком тылу России. Об еще одном инциденте, случившемся за несколько...Подробнее
Основателя ЧВК «Вагнер» похоронили 29 августа на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге.
Об этом пишет «МК», отмечая, что организаторы похорон преднамеренно всех запутали и не назвали кладбище, где будет покоится Пригожин. Чтобы обмануть журналистов, их пустили по ложному следу. Корреспондентам рассказали, что похороны будут на Серафимовском кладбище и там даже с утра стояла охрана, а также туда привезли металлодетекторы.
Вооруженные сотрудники полиции прогуливались по территории кладбища. Общаться с журналистами они не хотели.
И уже ближе к вечеру стало известно, что Пригожина похоронили в закрытом формате на Пороховском кладбище. Охрана кладбища рассказала журналистам, что им сообщили о похоронах Пригожина. Тем не менее, организаторам похорон удалось обмануть журналистов и на похороны попали только самые близкие люди бизнесмена.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
Противник продолжает «рельсовую спецоперацию» в глубоком тылу России. Об еще одном инциденте, случившемся за несколько...Подробнее
С 24 августа Китай приостановил экспорт мяса птицы с Невиномысской и Благодарненской птицефабрик, а также продукции...Подробнее
Государственный сайт КНР «Картографический сервис» присоединил часть России к Китаю. Недавно сервис выпустил официально...Подробнее
В Новосибирске массово увольняются сотрудники скорой помощи. Как рассказали врачи, которые еще продолжают работать, уже...Подробнее
Российские КАБы, в которые РФ превращает старые неуправляемые авиабомбы, стали одним из главных страхов ВСУ в ходе СВО....Подробнее
Основателя ЧВК «Вагнер» похоронили 29 августа на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге. Об этом пишет «МК», отмечая,...Подробнее