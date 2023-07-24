В Санкт-Петербурге втрое сократился спрос на квартиры на стадии котлована

Сегодня, 22:19

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В Санкт-Петербурге втрое сократился спрос на квартиры на стадии котлована
Фото из открытых источников

Спад инвестиций в жилищное строительство: Петербургская недвижимость на начальной стадии строительства теряет привлекательность.

В Петербурге зафиксировано изменение в инвестиционном климате рынка недвижимости. Наблюдается резкое снижение спроса на квартиры на стадии котлована, в три раза уменьшилось количество сделок. Этот тренд вызван исчерпанием "ипотечных преимуществ" и уменьшением интереса со стороны частных инвесторов к покупке объектов для перепродажи.

В 2020 году долевое строительство квартир на начальной стадии занимало 64% рынка, в то время как в первом квартале 2023 года эта доля упала до 20%. Эксперты из консалтинговой компании Nikoliers связывают этот спад с сокращением активности частных инвесторов, которые обычно ищут возможности купить недвижимость на ранних стадиях продажи по более низким ценам. Кроме того, увеличение ипотечных ставок осложнило использование "ипотечного плеча" в инвестиционных целях, делая его менее привлекательным.

"Раньше, при покупке квартиры на стадии котлована, основным преимуществом была её низкая стоимость," - заметила Елизавета Конвей, директор департамента жилой недвижимости и девелопмента земли в Nikoliers. Однако, по её словам, динамика рынка сейчас такова, что недвижимость на ранних стадиях разработки перестала быть выгодной, учитывая наличие объектов на более поздних стадиях готовности по сравнимым ценам.

В 2023 году, несмотря на общее сдержанное настроение на первичном рынке жилья в Санкт-Петербурге, второй квартал показал восстановление активности. Хотя общее число заключенных сделок упало на 23% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, с апреля по июнь было заключено около 10,2 тысяч договоров долевого участия, что на 23% выше, чем в первом квартале 2023 года. Наиболее значительный рост спроса заметен в бизнес-сегменте (+37%), хотя комфорт-класс и премиум-класс также демонстрируют рост на 20% и 17% соответственно.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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