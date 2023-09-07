Средняя зарплата врачей в Санкт-Петербурге составила 140 тысяч рублей

Средняя заработная плата врачей в Северной столице России сейчас находится на уровне 140 тысяч рублей. До момента подписания «майских указов» данный показатель составлял 60 процентов от средней зарплаты по Петербургу. Об этом, выступая в эфире телеканала «Санкт-Петербург», рассказал вице-губернатор Валерий Москаленко.

Средний уровень зарплат остальных работников бюджетной сферы Петербурга сейчас на порядок ниже. Они составляют 75,7 тысяч рублей.

Всего же в городе на Неве «майскими указами» охвачены около 250 тысяч человек.

Отметим, что по данным Петростата, средняя зарплата врачей в Спб на уровне 140 тысяч рублей превышает средние показатели в регионе в целом. Однако, специалисты финансовой и страховой сферы, а также занятые в сфере информатизации и связи получают гораздо больше — средняя зарплата у таких работников 142,2 тысячи и 149,3 тысячи рублей соответственно.

Автор текста: Ольга Громова

Информационное агентство «Что происходит»