Смольный пытается реанимировать непопулярную «Единую карту петербуржца» опросами и скидками

Петербуржцам предложили проголосовать за любимое место в городе при помощи «Единой карты петербуржца». Вот только спросом у горожан она не пользуется, несмотря на утверждения чиновников об обратном. Льготные тарифы за проезд по ней с начала года существенно выросли, функционал остается непродуманным и является «магнитом» для «спама» от Смольного.

Смольный запустил онлайн-опрос, попросив петербуржцев проголосовать за самое любимое место в городе. Он доступен только для зарегистрированных пользователей «Единой карты петербуржца» (ЕКП) на портале и в мобильном приложении. Серия опросов носит название «Петербуржцы рекомендуют», а за участие в нем обещаны дополнительные возможности для владельцев карт.

Стоит отметить, что с началом текущего года ЕКП стремительно теряет свою популярность. Это связано, в основном, со значительным ростом тарифов на проезд в общественном транспорте, который увеличился сразу на 16 рублей и фактически приравнял карту к проездному «Подорожник». Правда, в отличие от последнего, для оформления ЕКП необходимо посетить банк и предъявить ряд документов, тогда как «Подорожник» анонимно приобретается в кассах метрополитена. Кроме того, пользователи сообщают о трудностях в ее использовании из-за неотлаженного функционала, особенно это касается тарифа «60 минут». Также на гаджеты пользователей поступает много «спама» от профильных комитетов.

Петербуржцы отмечают, что стоимость проезда в Москве сегодня обойдется дешевле, чем в Петербурге, в особенности – без учета скидок и льгот. Такие претензии в команде губернатора Александра Беглова ранее оправдывались якобы недостаточным низким спросом у горожан на пользование, к примеру, метрополитеном, что их крайне возмутило. Современная петербургская «подземка» с трудом выдерживает наплыв пассажиров. Ситуация усугубляется «веерными» закрытиями станций на капитальный или частичный ремонт. Это увеличивает нагрузку на соседние вестибюли. В результате на ряде станций в утренние и вечерник часы пик происходит коллапс пассажиропотока, из-за которого вестибюли вынужденно закрывают свои двери на вход.

При выборе «любимых мест» у петербуржцев сегодня также возникают трудности. В городе сложилась критическая ситуация с объектами культурного наследия. Без внимания со стороны чиновников они или медленно разрушаются по естественным причинам, либо сносятся в угоду застройщикам. Непростая обстановка царит и во многих скверах, парках и других зеленых зонах. Так, в Павловском парке массово гибнут лоси из-за несовершенства внешнего ограждения. Животные пытаются перепрыгнуть опасное препятствие с острыми штырями. При этом администрация парка и чиновники в Смольном, кажется, не придают этой трагедии значения.

Также в СМИ регулярно появляются сообщения об уничтожении очередного городского «зеленого оазиса». Так, в мае журналисты рассказывали о выдаче порубочного билета на уничтожение деревьев на набережной реки Карповки. Комитет по благоустройству сообщал, что согласно проектно-сметной документации вырубка в этой зоне не планируется, однако под эгидой «вынужденного сноса зеленых насаждений» порубочный билет все же был выдан.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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