«Градостроительная бомба»: эксперты против идеи Смольного построить трассу М-7 над Удельным парком

22-06-2023, 13:05

0

Image 16+
«Градостроительная бомба»: эксперты против идеи Смольного построить трассу М-7 над Удельным парком
Фото из открытых источников

Петербуржцы, эксперты и активисты выступают против проекта строительства скоростной трассы М-7, часть которой должна пройти над Удельным парком. Значимость проекта губернатор Петербурга Александр Беглов сравнивает с ЗСД. Предполагается, что проезд по трассе будет платным, а деньги пойдут концессионеру – банку ВТБ. Соглашение о намерениях  было подписано на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023).

СМИ напоминают, что эстакада на ЗСД сделала часть Канонерского острова нежилой. При этом чиновники заявляют, что трасса должна проходить через территорию Удельного парка в виде эстакады, а и якобы это «другое».

«Абсолютно бессмысленный и уродливый проект, который уничтожит экологию целого сектора города. Загазованность и зашумленность увеличит количество больных, уменьшит количество птиц в городе. А для отпугивания птиц поставят еще пищалки, как на ЗСД, которые будут круглосуточно пищать в окна рядом живущих», — пишут жители города.

Поддерживают горожан и эксперты, предлагая в качестве альтернативы проложить подземный тоннель под Удельным парком.

«Создание многополосной автострады через Удельный парк с конечной точкой у тихого Таврического сада — это даже не коррупция или очередной распильный проект. Это самая настоящая градостроительная бомба, которая принесет много бед сразу в несколько районов Санкт-Петербурга», — заключает активист Ярослав Костров.

Стоит отметить, что за проект трассы выступают лишь те, что входит в пул Смольного, однако в отличие от петербуржцев, им, по большому счету, плевать на тех, кто пользуется Удельным парком или живет в ближайших от него домах, которые могут пойти под снос при реализации проекта.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

«Градостроительная бомба»: эксперты против идеи Смольного построить трассу М-7 над Удельным парком

22-06-2023, 13:05

Петербуржцы призвали Беглова перебраться торговать помидорами в Баку

21-06-2023, 14:41

В Санкт-Петербурге по прогнозу ожидается солнечно

20-06-2023, 13:59

Смольный пытается реанимировать непопулярную «Единую карту петербуржца» опросами и скидками

19-06-2023, 16:02

В Санкт-Петербурге новосибирский полицейский на электросамокате сбил 8-летнего мальчика, сломав ребенку челюсть

18-06-2023, 21:54

В Санкт-Петербурге по прогнозам не ожидается дождей

18-06-2023, 10:14

Президент РФ Путин в Санкт-Петербурге провел переговоры с делегацией из стран Африки

17-06-2023, 23:09

Лидеры шести африканских стран прилетели в Санкт-Петербург для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным

17-06-2023, 22:19

В Санкт-Петербурге прогнозируется сохранение теплой погоды

17-06-2023, 14:24

В новых районах Петербурга не хватает школ. Жители просят губернатора решить проблему

15-06-2023, 14:30

Сийярто сообщил о поездке в Санкт-Петербург

15-06-2023, 13:09

Собеседник «Ротонды» рассказал, почему Беглов настоял на повышении Чечиной и Пиотровского

14-06-2023, 17:19

В Санкт-Петербурге по прогнозу синоптиков ожидается теплая погода

13-06-2023, 10:54

В Санкт-Петербурге девушка получила травму головы при опасном маневрировании катера

12-06-2023, 17:49

Жителям Санкт-Петербурга приходят СМС-уведомления о необходимости явиться в военкомат

9-06-2023, 22:29

ЖК растут как грибы: в Петербурге заканчиваются свободные места под уплотнительную застройку ЖК

8-06-2023, 14:27

Мошенники украли свыше 10 млн рублей у петербургского пенсионера

8-06-2023, 14:19

Администрация Беглова засекретила трату 13 млрд рублей из резервного фонда

6-06-2023, 15:41

В Санкт-Петербурге большинство опрошенных согласны с упрощением официального трудоустройства подростков

5-06-2023, 16:09

Шестимесячный ребенок умер после падения с дивана в Санкт-Петербурге

4-06-2023, 21:39

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

«ТУРПРОМ»: Тактика отдыхающих по захвату шезлонгов дошла до группового сумасшествия

«ТУРПРОМ»: Тактика отдыхающих по захвату шезлонгов дошла до группового сумасшествия

22-06-2023, 18:59

0

Житель Британии, отдыхавший в Испании, рассказал в беседе с изданием Sun о новом способе занять место у бассейна. По...

Подробнее
Planet Today: В Африке обнаружен гигантский разлом, который угрожает стабильности континента

Planet Today: В Африке обнаружен гигантский разлом, который угрожает стабильности континента

21-06-2023, 08:09

0

Ученые рассказали о том, что Африка начала разделяться на две части. По словам экспертов, уже начался процесс, который...

Подробнее
«93.RU» выяснил стоимость отдыха в Краснодарском крае во второй половине лета

«93.RU» выяснил стоимость отдыха в Краснодарском крае во второй половине лета

Вчера, 13:09

0

Этим летом курорты Краснодарского края готовы принять до 9 миллионов отдыхающих. Регион ожидает большой прилив...

Подробнее
Военкор Стешин осудил «похороны» Буданова

Военкор Стешин осудил «похороны» Буданова

21-06-2023, 13:39

0

Военкор «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин после возвращения главы Главного управления разведки Украины Кирилла...

Подробнее
Страховщики РФ назвали самые опасные для здоровья отдыхающих страны

Страховщики РФ назвали самые опасные для здоровья отдыхающих страны

21-06-2023, 15:19

0

Представители страхового бизнеса назвали самые опасные для здоровья отдыхающих страны. Они сообщили, что сейчас...

Подробнее
Эксперты РФ объяснили, почему дико подорожавшая Турция остается лидером пляжного отдыха

Эксперты РФ объяснили, почему дико подорожавшая Турция остается лидером пляжного отдыха

21-06-2023, 23:54

0

Несмотря на существенное ежегодное увеличение объемов внутреннего туризма в Российской Федерации, многочисленные...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Латвия объявила о передаче всех своих боевых вертолетов Украине

Латвия объявила о передаче всех своих боевых вертолетов Украине

21-06-2023, 21:59

0

Латвия передаст Украине весь свой парк боевых вертолетов. Сейчас винтокрылые машины проходят подготовку к поставке и...

Подробнее
АТОР: российские туроператоры вновь вернули горящие путевки в Турцию

АТОР: российские туроператоры вновь вернули горящие путевки в Турцию

22-06-2023, 07:44

0

В России снова можно приобретать горящие туры в Турцию, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). Сразу...

Подробнее
Шеляков: обнаруженный в Великобритании голубь-мутант принадлежит к породе дутыш

Шеляков: обнаруженный в Великобритании голубь-мутант принадлежит к породе дутыш

21-06-2023, 12:34

0

Заснятый на территории Великобритании необычный голубь, которого СМИ сочли за мутанта, относится к породе «дутыш». Об...

Подробнее
Путин сделал заявление о российской армии

Путин сделал заявление о российской армии

21-06-2023, 17:59

0

Президент Российской Федерации Владимир Путин провел встречу с выпускниками высших военных учебных заведений...

Подробнее