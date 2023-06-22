«Градостроительная бомба»: эксперты против идеи Смольного построить трассу М-7 над Удельным парком

Петербуржцы, эксперты и активисты выступают против проекта строительства скоростной трассы М-7, часть которой должна пройти над Удельным парком. Значимость проекта губернатор Петербурга Александр Беглов сравнивает с ЗСД. Предполагается, что проезд по трассе будет платным, а деньги пойдут концессионеру – банку ВТБ. Соглашение о намерениях было подписано на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023).

СМИ напоминают, что эстакада на ЗСД сделала часть Канонерского острова нежилой. При этом чиновники заявляют, что трасса должна проходить через территорию Удельного парка в виде эстакады, а и якобы это «другое».

«Абсолютно бессмысленный и уродливый проект, который уничтожит экологию целого сектора города. Загазованность и зашумленность увеличит количество больных, уменьшит количество птиц в городе. А для отпугивания птиц поставят еще пищалки, как на ЗСД, которые будут круглосуточно пищать в окна рядом живущих», — пишут жители города.

Поддерживают горожан и эксперты, предлагая в качестве альтернативы проложить подземный тоннель под Удельным парком.

«Создание многополосной автострады через Удельный парк с конечной точкой у тихого Таврического сада — это даже не коррупция или очередной распильный проект. Это самая настоящая градостроительная бомба, которая принесет много бед сразу в несколько районов Санкт-Петербурга», — заключает активист Ярослав Костров.

Стоит отметить, что за проект трассы выступают лишь те, что входит в пул Смольного, однако в отличие от петербуржцев, им, по большому счету, плевать на тех, кто пользуется Удельным парком или живет в ближайших от него домах, которые могут пойти под снос при реализации проекта.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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