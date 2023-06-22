«Градостроительная бомба»: эксперты против идеи Смольного построить трассу М-7 над Удельным парком

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Петербуржцы, эксперты и активисты выступают против проекта строительства скоростной трассы М-7, часть которой должна пройти над Удельным парком. Значимость проекта губернатор Петербурга Александр Беглов сравнивает с ЗСД. Предполагается, что проезд по трассе будет платным, а деньги пойдут концессионеру – банку ВТБ. Соглашение о намерениях было подписано на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023).
СМИ напоминают, что эстакада на ЗСД сделала часть Канонерского острова нежилой. При этом чиновники заявляют, что трасса должна проходить через территорию Удельного парка в виде эстакады, а и якобы это «другое».
Поддерживают горожан и эксперты, предлагая в качестве альтернативы проложить подземный тоннель под Удельным парком.
Стоит отметить, что за проект трассы выступают лишь те, что входит в пул Смольного, однако в отличие от петербуржцев, им, по большому счету, плевать на тех, кто пользуется Удельным парком или живет в ближайших от него домах, которые могут пойти под снос при реализации проекта.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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