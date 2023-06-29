Из-за смертельного ДТП с участием «Мазды» в Колпино возбудили уголовное дело

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В Колпино находившийся за рулем иномарки "Мазда" мужчина сбил двоих молодых людей. Причем произошло это на переходе. Один из парней скончался. Водитель был в нетрезвом состоянии, однако сам вернулся к своему транспортному средству. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о нарушении ПДД.
По информации регионального ГУ МВД от второго июля, водитель "Мазды" наехал на пешеходов около дома № 60 по Пролетарской улице. После этого он подбил автомобиль "Форд", который был припаркован у соседнего здания. "Маздой" управлял мужчина 36 лет, который сразу после случившегося бросил свою машину и убежал.
Правоохранители приступили к поискам сбежавшего водителя. Медики же в это время констатировали смерть одного из пешеходов. Им оказался молодой человек в возрасте 22 лет. Его 19-летнего знакомого увезли в лечебное учреждение. Он находился в тяжелом состоянии. Прошло минут 40, и водитель вернулся на место аварии. Там его задержали сотрудники ГИБДД.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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