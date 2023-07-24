Стоимость автомобилей с пробегом в Петербурге превысила 1 млн рублей

Сегодня, 16:32

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Стоимость автомобилей с пробегом в Петербурге превысила 1 млн рублей
Фото из открытых источников

Вторичный автомобильный рынок Петербурга: цены поднимаются, предпочтения меняются

В Санкт-Петербурге стоимость подержанных автомобилей взлетела выше психологической отметки в 1 миллион рублей, сообщают из дилерской сети "Прагматика". Анализ показывает рост средней цены на автомобили с пробегом на 15% за первую половину 2023 года, достигая средней стоимости в 1,14 миллиона рублей - впервые в истории вторичного рынка города.

С точки зрения брендовых предпочтений, покупатели в Санкт-Петербурге продолжают выбирать LADA, KIA, Renault, Hyundai и Volkswagen. Однако заметна растущая популярность Renault, которая превысила интерес к Hyundai на вторичном рынке.

Основную часть сделок (52%) в этом году составляют автомобили старше 7 лет, что на 10% больше, чем во втором полугодии 2022 года. Соответственно, продажи более "свежих" автомобилей (возрастом от 1 до 3 лет) немного сократились, составив 22% от общего числа сделок.

Предпочтения покупателей также отражаются в распределении автомобилей по пробегу. Так, продажи автомобилей с пробегом до 25 тысяч километров снизились с 17% до 13%, в то время как доля проданных автомобилей, проехавших более 75 тысяч километров, увеличилась с 59% до 65%.

Александр Шапринский, директор по развитию сети "Прагматика", отмечает, что увеличение предложения на рынке подержанных автомобилей связано с ростом продаж новых автомобилей, где от 35% до 70% сделок связаны с программой трейд-ин. Не исключено, что изменения в ценообразовании на новые автомобили в ближайшие 1-2 месяца могут вызвать колебания на вторичном рынке.

Отмечается также, что продажи автомобилей с пробегом в петербургской дилерской сети "Прагматика" в первой половине 2023 года выросли на 46% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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