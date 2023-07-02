В Санкт-Петербурге из-за усиления ветра пришлось закрыть сады и скверы

В Санкт-Петербурге закрывают сады и скверы. Причиной тому порывистый ветер. Соответствующее решение принял комитет по благоустройству Северной столицы. Этой информацией поделились в официальной группе комитета в социальной сети "ВКонтакте". Жителей города на Неве и гостей призвали не посещать парки в связи с очередным объявлением штормового предупреждения. Транспортные средства желательно парковать в зонах, где отсутствуют деревья.

В комитете подчеркнули, что предприятия будут обеспечивать возможность быстро устранять последствия. Речь идет, прежде всего, об уборке ветровальных деревьев с пешеходных зон и проезжей части. Кроме того, отмечается, что дорожные работники задействованы в проверке работоспособности элементов системы водоотвода. Это требуется во избежание подтоплений. Напомним, что в Северной столице непогода наблюдается вторые сутки. Так, накануне из-за порывистого ветра упало дерево на машины, припаркованные на Наличной улице.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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