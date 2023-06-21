Петербуржцы призвали Беглова перебраться торговать помидорами в Баку

21-06-2023, 14:41

0

Image 16+
Петербуржцы призвали Беглова перебраться торговать помидорами в Баку
Фото из открытых источников

Жители культурной столицы считают, что лучшее место, чтобы торговать помидорами на улице – это Баку, призвав губернатора Петербурга Александра Беглова перебраться туда. Так они прокомментировали появление огромного количества незаконных точек торговли по всему мегаполису, особенно проблема усугубилась с приходом лета.

При этом, как отмечают горожане, с невероятной скоростью исчезают книжные точки, а на их месте появляются незаконно установленные палатки с фруктами и овощами. Жители Северной столицы объясняют, что зачастую даже сфотографировать это «безобразие» опасно для жизни, поскольку владельцы точек могут накинуться с кулаками, при этом после деятельности они оставляют после себя мусор, что превращает город на Неве в свалку.

Также петербуржцы пишут, что ни жалобы в полицию, ни в другие инстанции, ни приводят ни к каким результатам, а настоящей борьбы с незаконной торговлей в Северной столице не ведется.

Напомним, что недавно в ЗакСе утвердили законопроект, согласно которому у самозанятых теперь есть право размещать нестационарные торговые объекты. Данная инициатива была раскритикована гражданами, поскольку негативно отразится на ситуации с незаконной торговлей.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

«Градостроительная бомба»: эксперты против идеи Смольного построить трассу М-7 над Удельным парком

22-06-2023, 13:05

Петербуржцы призвали Беглова перебраться торговать помидорами в Баку

21-06-2023, 14:41

В Санкт-Петербурге по прогнозу ожидается солнечно

20-06-2023, 13:59

Смольный пытается реанимировать непопулярную «Единую карту петербуржца» опросами и скидками

19-06-2023, 16:02

В Санкт-Петербурге новосибирский полицейский на электросамокате сбил 8-летнего мальчика, сломав ребенку челюсть

18-06-2023, 21:54

В Санкт-Петербурге по прогнозам не ожидается дождей

18-06-2023, 10:14

Президент РФ Путин в Санкт-Петербурге провел переговоры с делегацией из стран Африки

17-06-2023, 23:09

Лидеры шести африканских стран прилетели в Санкт-Петербург для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным

17-06-2023, 22:19

В Санкт-Петербурге прогнозируется сохранение теплой погоды

17-06-2023, 14:24

В новых районах Петербурга не хватает школ. Жители просят губернатора решить проблему

15-06-2023, 14:30

Сийярто сообщил о поездке в Санкт-Петербург

15-06-2023, 13:09

Собеседник «Ротонды» рассказал, почему Беглов настоял на повышении Чечиной и Пиотровского

14-06-2023, 17:19

В Санкт-Петербурге по прогнозу синоптиков ожидается теплая погода

13-06-2023, 10:54

В Санкт-Петербурге девушка получила травму головы при опасном маневрировании катера

12-06-2023, 17:49

Жителям Санкт-Петербурга приходят СМС-уведомления о необходимости явиться в военкомат

9-06-2023, 22:29

ЖК растут как грибы: в Петербурге заканчиваются свободные места под уплотнительную застройку ЖК

8-06-2023, 14:27

Мошенники украли свыше 10 млн рублей у петербургского пенсионера

8-06-2023, 14:19

Администрация Беглова засекретила трату 13 млрд рублей из резервного фонда

6-06-2023, 15:41

В Санкт-Петербурге большинство опрошенных согласны с упрощением официального трудоустройства подростков

5-06-2023, 16:09

Шестимесячный ребенок умер после падения с дивана в Санкт-Петербурге

4-06-2023, 21:39

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

«ТУРПРОМ»: Тактика отдыхающих по захвату шезлонгов дошла до группового сумасшествия

«ТУРПРОМ»: Тактика отдыхающих по захвату шезлонгов дошла до группового сумасшествия

22-06-2023, 18:59

0

Житель Британии, отдыхавший в Испании, рассказал в беседе с изданием Sun о новом способе занять место у бассейна. По...

Подробнее
Planet Today: В Африке обнаружен гигантский разлом, который угрожает стабильности континента

Planet Today: В Африке обнаружен гигантский разлом, который угрожает стабильности континента

21-06-2023, 08:09

0

Ученые рассказали о том, что Африка начала разделяться на две части. По словам экспертов, уже начался процесс, который...

Подробнее
«93.RU» выяснил стоимость отдыха в Краснодарском крае во второй половине лета

«93.RU» выяснил стоимость отдыха в Краснодарском крае во второй половине лета

Вчера, 13:09

0

Этим летом курорты Краснодарского края готовы принять до 9 миллионов отдыхающих. Регион ожидает большой прилив...

Подробнее
Военкор Стешин осудил «похороны» Буданова

Военкор Стешин осудил «похороны» Буданова

21-06-2023, 13:39

0

Военкор «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин после возвращения главы Главного управления разведки Украины Кирилла...

Подробнее
Страховщики РФ назвали самые опасные для здоровья отдыхающих страны

Страховщики РФ назвали самые опасные для здоровья отдыхающих страны

21-06-2023, 15:19

0

Представители страхового бизнеса назвали самые опасные для здоровья отдыхающих страны. Они сообщили, что сейчас...

Подробнее
Эксперты РФ объяснили, почему дико подорожавшая Турция остается лидером пляжного отдыха

Эксперты РФ объяснили, почему дико подорожавшая Турция остается лидером пляжного отдыха

21-06-2023, 23:54

0

Несмотря на существенное ежегодное увеличение объемов внутреннего туризма в Российской Федерации, многочисленные...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Латвия объявила о передаче всех своих боевых вертолетов Украине

Латвия объявила о передаче всех своих боевых вертолетов Украине

21-06-2023, 21:59

0

Латвия передаст Украине весь свой парк боевых вертолетов. Сейчас винтокрылые машины проходят подготовку к поставке и...

Подробнее
АТОР: российские туроператоры вновь вернули горящие путевки в Турцию

АТОР: российские туроператоры вновь вернули горящие путевки в Турцию

22-06-2023, 07:44

0

В России снова можно приобретать горящие туры в Турцию, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). Сразу...

Подробнее
Шеляков: обнаруженный в Великобритании голубь-мутант принадлежит к породе дутыш

Шеляков: обнаруженный в Великобритании голубь-мутант принадлежит к породе дутыш

21-06-2023, 12:34

0

Заснятый на территории Великобритании необычный голубь, которого СМИ сочли за мутанта, относится к породе «дутыш». Об...

Подробнее
Путин сделал заявление о российской армии

Путин сделал заявление о российской армии

21-06-2023, 17:59

0

Президент Российской Федерации Владимир Путин провел встречу с выпускниками высших военных учебных заведений...

Подробнее