Петербуржцы призвали Беглова перебраться торговать помидорами в Баку

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Жители культурной столицы считают, что лучшее место, чтобы торговать помидорами на улице – это Баку, призвав губернатора Петербурга Александра Беглова перебраться туда. Так они прокомментировали появление огромного количества незаконных точек торговли по всему мегаполису, особенно проблема усугубилась с приходом лета.
При этом, как отмечают горожане, с невероятной скоростью исчезают книжные точки, а на их месте появляются незаконно установленные палатки с фруктами и овощами. Жители Северной столицы объясняют, что зачастую даже сфотографировать это «безобразие» опасно для жизни, поскольку владельцы точек могут накинуться с кулаками, при этом после деятельности они оставляют после себя мусор, что превращает город на Неве в свалку.
Также петербуржцы пишут, что ни жалобы в полицию, ни в другие инстанции, ни приводят ни к каким результатам, а настоящей борьбы с незаконной торговлей в Северной столице не ведется.
Напомним, что недавно в ЗакСе утвердили законопроект, согласно которому у самозанятых теперь есть право размещать нестационарные торговые объекты. Данная инициатива была раскритикована гражданами, поскольку негативно отразится на ситуации с незаконной торговлей.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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