На перекрёстке Комендантского и Шуваловского проспектов в Санкт-Петербурге прорвало трубу

Прорыв трубы на пересечении Комендантского и Шуваловского проспектов в Северной столице привел ко временному изменению маршрутов троллейбусов № 50. В месте прорыва образовалось большое количество воды. Соответствующие кадры появились в группе "Мегаполис |ДТП и ЧП| Санкт-Петербург |Питер". Их предоставили очевидцы.

На них можно увидеть, что вся проезжая часть залита водой. Ее уровень превысил высоту бордюров и грозит затоплением пешеходной зоны. Согласно имеющимся сведениям, на место прибыла аварийная бригада, которая приступила к необходимой работе. Насколько быстро специалисты устранят последствия коммунальной аварии, неясно.

Кроме того, отмечается, что прорыв трубы стал причиной временного изменения маршрутов троллейбусов № 50. Транспортные средства следуют от КП "Тихорецкий проспект" по действующей трассе до Комендантской площади. Что касается троллейбусов № 2 и № 23, то они идут автономным ходом. Спустя некоторое время поступила информация о восстановлении движения троллейбусного маршрута № 50 по действующей трассе.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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