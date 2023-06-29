На перекрёстке Комендантского и Шуваловского проспектов в Санкт-Петербурге прорвало трубу

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Прорыв трубы на пересечении Комендантского и Шуваловского проспектов в Северной столице привел ко временному изменению маршрутов троллейбусов № 50. В месте прорыва образовалось большое количество воды. Соответствующие кадры появились в группе "Мегаполис |ДТП и ЧП| Санкт-Петербург |Питер". Их предоставили очевидцы.
На них можно увидеть, что вся проезжая часть залита водой. Ее уровень превысил высоту бордюров и грозит затоплением пешеходной зоны. Согласно имеющимся сведениям, на место прибыла аварийная бригада, которая приступила к необходимой работе. Насколько быстро специалисты устранят последствия коммунальной аварии, неясно.
Кроме того, отмечается, что прорыв трубы стал причиной временного изменения маршрутов троллейбусов № 50. Транспортные средства следуют от КП "Тихорецкий проспект" по действующей трассе до Комендантской площади. Что касается троллейбусов № 2 и № 23, то они идут автономным ходом. Спустя некоторое время поступила информация о восстановлении движения троллейбусного маршрута № 50 по действующей трассе.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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