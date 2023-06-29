В Лисьем Носу в Санкт-Петербурге иномарка врезалась в мотороллер с водителем без прав

Сегодня, 14:39

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В Лисьем Носу в Санкт-Петербурге иномарка врезалась в мотороллер с водителем без прав
Фото из открытых источников

В Курортном районе Северной столицы произошла дорожная авария, участниками которой стали мотороллер и иномарка. В итоге в лечебное учреждение пришлось доставить водителя и пассажира мотороллера.

Полицейских проинформировали о ДТП в поселке Лисий Нос в вечернее время 29 июня. Как выяснилось, Mitsubishi врезался в мотороллер Stels. Столкновение произошло при повороте иномарки. Причем мотороллер двигался во встречном направлении. В больнице оказались водитель и девушка-пассажир этого транспортного средства. Они находились в состоянии средней тяжести.

Согласно предварительным сведениям, иномаркой управлял 55-летний мужчина, а мотороллером - 17-летний молодой человек. Также известно, что у водителя Stels не было водительских прав, он не является владельцем данного транспортного средства. Водителя Mitsubishi в текущем году не привлекали к административной ответственности за нарушение дорожных правил. Правоохранители приступили к необходимой проверке.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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