В Лисьем Носу в Санкт-Петербурге иномарка врезалась в мотороллер с водителем без прав

«Крутое пике». Что сейчас происходит с рублем на фоне политических событий
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В Курортном районе Северной столицы произошла дорожная авария, участниками которой стали мотороллер и иномарка. В итоге в лечебное учреждение пришлось доставить водителя и пассажира мотороллера.
Полицейских проинформировали о ДТП в поселке Лисий Нос в вечернее время 29 июня. Как выяснилось, Mitsubishi врезался в мотороллер Stels. Столкновение произошло при повороте иномарки. Причем мотороллер двигался во встречном направлении. В больнице оказались водитель и девушка-пассажир этого транспортного средства. Они находились в состоянии средней тяжести.
Согласно предварительным сведениям, иномаркой управлял 55-летний мужчина, а мотороллером - 17-летний молодой человек. Также известно, что у водителя Stels не было водительских прав, он не является владельцем данного транспортного средства. Водителя Mitsubishi в текущем году не привлекали к административной ответственности за нарушение дорожных правил. Правоохранители приступили к необходимой проверке.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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