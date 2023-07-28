Никто не ведет никаких работ. Петербуржцев лишили горячей воды на полтора месяца

Жители Центрального района Петербурга уже полтора месяца не могут пользоваться горячей водой. Ухудшает ситуацию нежелание разобраться с проблемой со стороны компетентных коммунальных служб. Более того, разрешение этой ситуации вскрывает давние проблемы города.

Петербуржцы, проживающие в Центральном районе, вынуждены обходиться без горячей воды уже на протяжении полутора месяцев. Они обращались в различные городские инстанции, однако это не принесло какого-либо результата, сообщают СМИ. Горожане страдают не только от коммунальной проблемы, но и от отсутствия прояснения ситуации.

По информации пресс-службы «Теплосети», в домах был обнаружен скрытый дефект после проведенных гидравлических испытаний. Однако оперативно устранить проблему не удалось из-за трудностей доступа к обслуживанию тепловых труб, которые якобы «спрятали арендаторы» помещения в строительный короб. Получается, что рантье не обеспечили доступ к инженерным сетям, а специалисты не смогли на этом настоять. Это вскрывает еще две проблемы Петербурга при Беглове— несогласование планировок и отсутствие коммуникации между арендаторами и ключевыми компаниями, которые обеспечивают функционирование городских систем.

Отказ от комментария пресс-службы Центрального района показывает отношение городских чиновников к петербуржцам. При этом, по информации диспетчерской службы ЖКС №3 Центрального района, страдать от отсутствия горячей воды местным жителям придется еще до 9 августа.

Помимо этого, читатели сообщают, что с проблемой отсутствия горячей воды столкнулись жители Выборгского района. Отключение произошло 2 августа после начала гидравлических испытаний, о которых ранее сообщали ГУП «ТЭК СПб», заявив период отключения в одни сутки. Однако, по информации к 5 августа, горячее водоснабжение включено так и не было. В ТСЖ уверяют, что причиной неразрешения аварийной ситуации является выходной день сотрудников аварийных служб. Сроки возобновления подачи горячей воды жителям не сообщили.

Напомним, что губернатор Петербурга Александр Беглов заявлял о необходимости сократить сроки отключения горячей воды в городе.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»