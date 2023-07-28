Никто не ведет никаких работ. Петербуржцев лишили горячей воды на полтора месяца

Сегодня, 20:02

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Никто не ведет никаких работ. Петербуржцев лишили горячей воды на полтора месяца
Фото из открытых источников

Жители Центрального района Петербурга уже полтора месяца не могут пользоваться горячей водой. Ухудшает ситуацию нежелание разобраться с проблемой со стороны компетентных коммунальных служб. Более того, разрешение этой ситуации вскрывает давние проблемы города.

Петербуржцы, проживающие в Центральном районе, вынуждены обходиться без горячей воды уже на протяжении полутора месяцев. Они обращались в различные городские инстанции, однако это не принесло какого-либо результата, сообщают СМИ. Горожане страдают не только от коммунальной проблемы, но и от отсутствия прояснения ситуации. 

По информации пресс-службы «Теплосети», в домах был обнаружен скрытый дефект после проведенных гидравлических испытаний. Однако оперативно устранить проблему не удалось из-за трудностей доступа к обслуживанию тепловых труб, которые якобы «спрятали арендаторы» помещения в строительный короб. Получается, что рантье не обеспечили доступ к инженерным сетям, а специалисты не смогли на этом настоять. Это вскрывает еще две проблемы Петербурга при Беглове— несогласование планировок и отсутствие коммуникации между арендаторами и ключевыми компаниями, которые обеспечивают функционирование городских систем.

Отказ от комментария пресс-службы Центрального района показывает отношение городских чиновников к петербуржцам. При этом, по информации диспетчерской службы ЖКС №3 Центрального района, страдать от отсутствия горячей воды местным жителям придется еще до 9 августа. 

Помимо этого, читатели сообщают, что с проблемой отсутствия горячей воды столкнулись жители Выборгского района. Отключение произошло 2 августа после начала гидравлических испытаний, о которых ранее сообщали ГУП «ТЭК СПб», заявив период отключения в одни сутки. Однако, по информации к 5 августа, горячее водоснабжение включено так и не было. В ТСЖ уверяют, что причиной неразрешения аварийной ситуации является выходной день сотрудников аварийных служб. Сроки возобновления подачи горячей воды жителям не сообщили.

Напомним, что губернатор Петербурга Александр Беглов заявлял о необходимости сократить сроки отключения горячей воды в городе.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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