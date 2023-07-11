В зоне СВО РФ погиб командующий «Ленинградским полком» Евгений Вашунин

Вчера, 22:39

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В зоне СВО РФ погиб командующий «Ленинградским полком» Евгений Вашунин
Фото из открытых источников

На спецоперации погиб полковник Евгений Вашунин. Об этом сообщает издание 78.ru.

Как сообщил председатель Законодательного Собрания Петербурга Александр Бельский, 14 июля в зоне проведения СВО погиб полковник, командующий «Ленинградским полком» Евгений Вашунин. Он был смертельно ранен, когда пошел со своей группой помогать оказавшимся в оперативном окружении ВСУ бойцам отряда «Шторм».

«Полковник с группой поддержки выдвинулись навстречу отряду. Их движение было замечено противником, командир и его бойцы вступили в бой с неприятелем. В ходе столкновения полковник Вашунин был отсечён от однополчан и серьёзно ранен», — рассказал  Бельский.

Во время выполнения боевой задачи полковник был тяжело ранен и попытки самопомощи оказались напрасными.

«Несмотря на предпринятые меры самопомощи, он скончался, самоотверженно сражаясь до последней минуты», — дополнил  председатель.

По словам Александра Бельского, командующий «Ленинградским полком» представлен к званию Героя Российской Федерации посмертно. 

«Его гибель — невосполнимая утрата для всех нас. Вечная память и слава командиру «Ленинградского полка», — заключил он.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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