В зоне СВО РФ погиб командующий «Ленинградским полком» Евгений Вашунин

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На спецоперации погиб полковник Евгений Вашунин. Об этом сообщает издание 78.ru.
Как сообщил председатель Законодательного Собрания Петербурга Александр Бельский, 14 июля в зоне проведения СВО погиб полковник, командующий «Ленинградским полком» Евгений Вашунин. Он был смертельно ранен, когда пошел со своей группой помогать оказавшимся в оперативном окружении ВСУ бойцам отряда «Шторм».
«Полковник с группой поддержки выдвинулись навстречу отряду. Их движение было замечено противником, командир и его бойцы вступили в бой с неприятелем. В ходе столкновения полковник Вашунин был отсечён от однополчан и серьёзно ранен», — рассказал Бельский.
Во время выполнения боевой задачи полковник был тяжело ранен и попытки самопомощи оказались напрасными.
«Несмотря на предпринятые меры самопомощи, он скончался, самоотверженно сражаясь до последней минуты», — дополнил председатель.
По словам Александра Бельского, командующий «Ленинградским полком» представлен к званию Героя Российской Федерации посмертно.
«Его гибель — невосполнимая утрата для всех нас. Вечная память и слава командиру «Ленинградского полка», — заключил он.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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