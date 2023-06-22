«Ждем героического фэнтези»: общественность рассмешили выдумки Беглова о защите Петербурга от «Марша справедливости»

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов после прошедшего в период с 23 по 24 июня «Марша справедливости» ЧВК «Вагнер» заявил, что его команда сделала все необходимое для «защиты города» и не позволила его «сдать». Некоторые представители общественности и экспертного сообщества тут же поинтересовались, кто вообще планировал его брать?

Во время подписания плана законопроектной работы парламента и городского правительства 28 июня в Мариинском дворце градоначальник воспользовался случаем и заявил, что Смольный смог «защитить город» во время последних событий. По всей видимости, он подразумевал некую угрозу, которая якобы нависла над Санкт-Петербургом из-за «Марша справедливости».

Громкие слова Беглова вызвали удивление у СМИ. Журналист и блогер Павел Смоляк поинтересовался, а кто собирался город брать, поскольку марш двигался к Москве. Но это не помешало Беглову выдумать «эпос про себя». Смоляк подметил, что в день «Марша» депутаты если и защищали город, то лишь «прибухивая» на «Алых парусах».

«Ждем героического фэнтези от телеканала «Санкт-Петербург», надеюсь, мой дорогой друг Александр Малькевич приступил к написанию сценария. «Вместе с Президентом», как «без дрязг» Александр Беглов и депутаты во главе со спикером Бельским отстояли Санкт-Петербург, прибухивая на «Алых парусах». Обещаю, куплю билет в кинотеатр, такое кино следует смотреть только на большом экране», – написал журналист.

Стоит отметить, что в тот день в городе прошел День молодежи с торжествами в Приморском парке победе, тогда как в ряде регионов торжественные мероприятия вообще отменили.

Напомним, «Марш справедливости» ЧВК «Вагнер» начался вечером 23 июня и закончился через сутки. Сам Пригожин заявлял, что его бойцы не планировали никого «свергать», но хотят привлечь к ответу Минобороны РФ за проблемы СВО и ракетный удар по их тыловому лагерю. Марш бойцов также поддержали россияне, а эксперты не увидели в нем признаков «мятежа», о котором писали пропагандистскиен паблики.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700