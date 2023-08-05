В Пушкине восстановят Царский вокзал в неорусском стиле. Для этого в Смольном создали фонд «Царскосельский вокзал», сообщает пресс-служба администрации города. Первое заседание попечительского совета уже состоялось. В нем приняли участие губернатор Александр Беглов, депутаты Государственной думы РФ Владимир Ресин и Леонид Слуцкий.

«Мы создали фонд, чтобы восстановить Царский вокзал - единственный императорский вокзал в России. Сейчас разрабатывается концепция использования здания после реставрации. Финансирование будет осуществляться за счёт городского и федерального бюджета, а также на деньги жертвователей», – заявил Александр Беглов.

Царский вокзал является объектом культурного наследия федерального значения. Павильон построен в 1911 году, выбранный неорусский стиль с элементами древнерусского зодчества особо любил Николай II. В этом же стиле построены и другие элементы ансамбля – Федоровского городка, Ратной палаты и казарм Собственного его величества конвоя.

Александр Беглов подчеркнул, что в Санкт-Петербурге накоплен большой опыт восстановления масштабных, сложных памятников. В пример он привел ряд объектов, в том числе Кронштадтский Морской собор. Вспомнил о храме и Владимир Ресин, отметивший, что здание вокзала находится в гораздо лучшем состоянии, нежели ранее Морской собор. Остается запомнить это сравнение и надеяться, что денег на восстановление пушкинского вокзала уйдет меньше, чем на кронштадтский храм, работы над которым имели все признаки коррупции.

Как и для воссоздания Царского вокзала, для восстановления храма был также основан благотворительный фонд, попечительский совет которого возглавил Александр Беглов. На тот момент он был заместителем руководителя Администрации президента России, при этом имел профильное образования и обширный опыт руководства строительством крупных объектов. Однако руководить распределением средств Беглов поставил своих друзей Андрея Кононова и Александра Захватова, не имеющих отношения ни к строительству, ни к благотворительности, ни к вопросам веры и духовности.

Крупнейшим подрядчиком, получившим от фонда «Кронштадский Морской собор» 3 млрд из затраченных на реконструкцию 6,2 млрд рублей, стала связанная с Захватовыми компания «БалтСтрой», позже уличенная в крупных коррупционных схемах. Впрочем, о реконструкции Кронштадтского собора под руководством Беглова и его друзей в серии уголовных дел ни разу не упомянуто.

В настоящее время при губернаторе Александре Беглове в Санкт-Петербурге созданы несколько фондов, однако распределение средств является непрозрачным. Это касается фонда «Победа», реорганизованного Бегловым для восстановления Мариуполя, а также резервного фонда. Треть расходов резервного фонда в 2022 году оказалась засекречена. Что же касается «Победы», то ее финансовой отчетности журналистам-расследователям обнаружить так и не удалось. По мнению экспертов, это открывает широкие возможности для коррупции и позволяет «отмыть» десятки миллиардов рублей.

Не исключено, что в случае с восстановлением Царского вокзала весь пар, то есть миллиарды рублей, «уйдут в гудок». А о том, что об успешной реставрации «раструбят» все подконтрольные Смольному СМИ, сомневаться не приходится. Этому есть немало примеров, таких как восстановление позолоченных сфинксов Египетского моста, облезших спустя пару месяцев после возвращения на набережную Фонтанки. Подробное освещение реставрации в СМИ не помогло уследить за ходом работ, которые, очевидно, были проведены с нарушением технологий либо расхищением средств.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»