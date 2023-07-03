Житель Петербурга рассказал, как у него конфисковали машину немецкие таможенники

РИАН: Раскрыт внутренний механизм омоложения с помощью силы мышц
Принцип работы механизма внутреннего омоложения зависит от силы мышц конкретного человека. Занятия спортом наносят...Подробнее
Житель Петербурга Олег Антонов решил на авто вернуться из Европы в Россию через Германию. На границе немецкую машину у него конфисковали. Мужчина рассказал, что в Шенгенскую зону он въехал 20 апреля по туристической финской визе через Хорватию. Он решил временно вернуться в Санкт-Петербург в начале июля, когда срок по визе подходил к концу.
5 июля петербуржец отправился из Гамбурга в Хельсинки. Он заранее купил билет на паром, который отходил в 02:00. Мужчина доехал до Травемюнде без происшествий и зарегистрировался на паром в 22:00. Люди в светоотражающих жилетах увидели его российский номер и попросили у него паспорт и документы на автомобиль. Они спросили, откуда и куда направляется гражданин РФ и что он везет.
Олег Антонов ответил, что въехал в апреле через Хорватию, сейчас едет в Финляндию и дальше в Россию. Они кому-то позвонили, после чего сообщили, что против мужчины открыто уголовное дело. Затем ему дали документ, в котором сообщалось, что его машина подлежит изъятию из-за нарушения какого-то закона, относящегося к антироссийским санкциям.
Из документов следовало, что авто они конфискуют. Позднее мужчина узнал, что жаловаться нужно непосредственно в таможню, которая изъяла автомобиль. В течение двух недель должно прийти уведомление о том, что жалоба передана в прокуратуру.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Принцип работы механизма внутреннего омоложения зависит от силы мышц конкретного человека. Занятия спортом наносят...Подробнее
В научных кругах обсуждается вопрос о том, как морские обитатели, не имея легких или других органов для обработки...Подробнее
Этим летом отдых для россиян может обернуться большими тратами. Как стало известно, за год цены на российских курортах...Подробнее
В Европе продолжаются экономические проблемы, спровоцированные пандемией коронавируса и «военной спецоперацией» РФ на...Подробнее
В России снова могут увеличить пенсионный возраст, полагает финансовый аналитик Ирина Андриевская. Она отметила, что...Подробнее
Весна и лето нынешнего года выдались особенно «урожайными» на магнитные бури. Много их было в мае, в июне. Причем...Подробнее
Согласно данным, опубликованным на сайте о недвижимости, цены на дома и коттеджи в Челябинске снизились за последние...Подробнее
В Китае жестко подходят к вопросу борьбы с наркотиками, так как эта тема очень болезненна для страны. В КНР борются с...Подробнее
В соответствии с национальным календарем вакцинации в Российской Федерации, после 18 лет все граждане страны могут...Подробнее
Специалисты Колумбийского университета в США опубликовали результаты проведенного ими исследования. Ученым удалось...Подробнее