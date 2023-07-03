Житель Петербурга рассказал, как у него конфисковали машину немецкие таможенники

Сегодня, 12:14

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Житель Петербурга рассказал, как у него конфисковали машину немецкие таможенники
Фото из открытых источников

Житель Петербурга Олег Антонов решил на авто вернуться из Европы в Россию через Германию. На границе немецкую машину у него конфисковали. Мужчина рассказал, что в Шенгенскую зону он въехал 20 апреля по туристической финской визе через Хорватию. Он решил временно вернуться в Санкт-Петербург в начале июля, когда срок по визе подходил к концу. 

5 июля петербуржец отправился из Гамбурга в Хельсинки. Он заранее купил билет на паром, который отходил в 02:00. Мужчина доехал до Травемюнде без происшествий и зарегистрировался на паром в 22:00. Люди в светоотражающих жилетах увидели его российский номер и попросили у него паспорт и документы на автомобиль. Они спросили, откуда и куда направляется гражданин РФ и что он везет. 

Олег Антонов ответил, что въехал в апреле через Хорватию, сейчас едет в Финляндию и дальше в Россию. Они кому-то позвонили, после чего сообщили, что против мужчины открыто уголовное дело. Затем ему дали документ, в котором сообщалось, что его машина подлежит изъятию из-за нарушения какого-то закона, относящегося к антироссийским санкциям. 

Из документов следовало, что авто они конфискуют. Позднее мужчина узнал, что жаловаться нужно непосредственно в таможню, которая изъяла автомобиль. В течение двух недель должно прийти уведомление о том, что жалоба передана в прокуратуру.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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