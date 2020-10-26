Российские добровольцы воздержатся от защиты Карабаха из-за русофобии Пашиняна

Глава «Союза добровольцев Донбасса» Александр Бородай призвал Москву поддержать Армению и армян, проживающих в Нагорном Карабахе.

Если Россия осознает себя как великая держава, то она должна отстаивать свои геополитические интересы, которые связаны с Арменией, высказал мнение Бородай. Он также сказал, что большое количество добровольцев из России готовы отправиться в Арцах, чтобы помочь армянам в борьбе против турок. Однако русофобские шаги руководства Армении, в том числе и премьер-министра страны Николы Пашиняна, указывают на то, что российским добровольцам не стоит участвовать в боях за Арцах. Как упомянул Бородай, в Армении действует закон об уголовной ответственности за наемничество, поэтому он призвал россиян оставаться на местах, ждать и готовиться.

Также Глава «Союза добровольцев Донбасса» заявил, что Армения - это стратегический интерес России, а Азербайджан - это сателлит Турции. Бородай также отметил, что сейчас Армения пытается играть в независимость от России, а Пашиняна он назвал агентом США.

31 октября состоялся съезде Союза добровольцев Донбасса, на котором было принято решение не вмешиваться в конфликт в Нагорном Карабахе, пишет Свободная пресса .

В тот же день Никол Пашинян обратился к Владимиру Путину с просьбой начать консультации по поводу российской помощи армянской стороне в обеспечении безопасности страны. Ранее МИД РФ заявил, что Россия окажет помощь Армении в том случае, если боевые действия развернутся на армянской территории.