Данилов объявил, что ВСУ могут атаковать в радиусе 1500 километров

«Известия»: Жизнь россиян изменится с 1 сентября 2023
О том, какие изменения ждут россиян с 1 сентября, рассказали в издании «Известия». Так, с этой даты в медицинских...Подробнее
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил о том, что ВСУ могут атаковать объекты даже на расстоянии в 1,5 тыс. км от украинской границы. По его словам, у ВСУ есть на вооружении средства поражения, которые могут добивать по целям на расстоянии 700, 1 тыс. и даже 1,5 тыс. км, пишет МК.
Данилов сообщил, что сейчас Украина активно развивает свою ракетную программу, а также создает различного типа беспилотники. Он отметил, что по этим направлениям Киев работает активно с 2020 года.
Добавил он и то, что ВСУ не намерены бить по гражданским объектам на российской территории. Целями будут исключительно «законные военные цели». Повреждение гражданской инфраструктуры на российской территории, по его словам, является делом рук «российских партизан».
Стоит отметить, что пока РФ не начала «военную спецоперацию» на территории Украины, удары по РФ не наносились.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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