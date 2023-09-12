Гончаренко похвастался сыном, который уехал учиться в Амстердам

Эксперт Шурыгин: ракетный удар по Севастополю давно был предсказуем
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Сын депутата Верховной Рады Украины Алексея Гончаренко будет учиться в Амстердаме.
Он поступил в один из лучших университетов Европы, пишет EADaily. Фото с сыном в Европе опубликовал сам Гончаренко, и сообщил, что заехал к нему по «дороге из ПАСЕ». Украинский депутат добавил, что он возвращается в Киев, где продолжит «работать на победу».
Стоит отметить, что дети многих политиков и бизнесменов живут в Европе и США. Далеко не все они возвращаются потом в Украину. Но при этом схожая ситуация с российской молодежью, которую родители отправляют на учебу в Европу. Например, дочь актера Владимира Машкова не только сейчас живет в США, но и поддерживает Украину.
Есть недвижимость в ЕС у многих российских звезд. Они проводят там отпуска и новогодние каникулы, пополняя европейскую экономику деньгами, заработанными в России.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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