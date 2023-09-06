«Русские поедут голыми»: Дмитрий Медведев придумал страшную месть европейцам

Медведев пригрозил Западу очередной страшной местью. Об этом сообщает издание «Московский комсомолец».

На днях в Еврокомиссии заявили о новых требованиях к россиянам при пересечении ими границы ЕС. Согласно им, россияне не могут иметь при себе личные вещи, включая смартфоны, ноутбуки, фотокамеры.

И если с этими вещами еще есть какая-никакая ясность (они могут быть при желании использованы как шпионское оборудование), то запрет на изделия из кожи и меха, полудрагоценные камни, шампуни, зубные пасты и даже туалетную бумагу вызывает множество вопросов. Правда, каждая страна ЕС вправе индивидуально решать, как исполнять санкции.

Многие российские официальные лица уже отреагировали на это нововведение Еврокомиссии. Дмитрий Медведев счел это «конкретным плевком в лицо каждому гражданину России». Он отметил, что таким образом «брюссельские начальники» четко обозначили, что для них россияне — «люди второго сорта».

В качестве ответа Дмитрий Медведев предложил приостановить с ЕС дипломатические отношения. По его мнению, после этого последует эвакуация посольств — «кто его знает, на что ещё способны эти орки в ватниках из бескрайнего Мордора». Кроме того, контрмерой он назвал максимально упрощенный въезд в Россию для европейских туристов.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»