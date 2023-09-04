Мобилизованный самарец рассказал, в какие ловушки попадают бойцы на СВО РФ

Сегодня, 15:54

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Мобилизованный самарец рассказал, в какие ловушки попадают бойцы на СВО РФ
Фото из открытых источников

Мобилизованный самарский журналист Илья Круговой рассказал о том, в какие ловушки попадают бойцы в зоне проведения «военной спецоперации» на территории Украины.

Он отметил, что почти все мобилизованные перед отправкой на фронт проходили в учебках курс выживания и безопасности. Но, похоже, не все успешно усвоили этот курс, пишет 63.ru.

Например, нередко на занятых территориях бойцы взрываются на растяжках и минах или травятся едой и алкоголем.

Инструктор с позывным Варяг говорит о том, что надо действовать не только согласно правилам или тому, что вдолбил в голову инструктор, но и полагаться на собственную интуицию. Он напомнил, что нельзя лезть впереди командира.

Круговой полагает, что если следовать этим рекомендациям, то шансы выжить в зоне боевых действия будут выше.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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