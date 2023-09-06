Джордж Буш-младший удивился своей давней фотографии с Пригожиным

Бывший американский президент Джордж Буш-младший выразил удивление, когда узнал, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин подавал ему еду в Санкт-Петербурге на саммите Большой восьмерки.

43-й президент США был шокирован, когда узнал Пригожина в человеке, запечатленном на фото, которое было сделано 14 июля 2006 года. Речь идет о снимке, на котором президент России Владимир Путин со своей бывшей супругой ужинает с Джорджем Бушем и его женой Лорой в Большом Стрельнинском дворце в Северной столице.

В тот год Россия впервые принимала саммит «Большой восьмерки» (G8). Тогда Евгений Пригожин подавал лидерам двух стран напитки.

«Нет, что меня шокирует, так это то, что на днях я увидел фотографию саммита «Большой восьмерки» в Санкт-Петербурге, где он был парнем, который подавал мне еду», — заявил Буш и назвал Пригожина шеф-поваром Путина.

Причем экс-президент США не может припомнить, чтобы он лично встречался с Пригожиным.

«Все, что я знаю, это то, что я выжил», — сказал Буш-младший.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»