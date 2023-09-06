Джордж Буш-младший удивился своей давней фотографии с Пригожиным

Сегодня, 18:14

Image 16+
Джордж Буш-младший удивился своей давней фотографии с Пригожиным
Фото из открытых источников

Бывший американский президент Джордж Буш-младший выразил удивление, когда узнал, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин подавал ему еду в Санкт-Петербурге на саммите Большой восьмерки. 

43-й президент США был шокирован, когда узнал Пригожина в человеке, запечатленном на фото, которое было сделано 14 июля 2006 года. Речь идет о снимке, на котором президент России Владимир Путин со своей бывшей супругой ужинает с Джорджем Бушем и его женой Лорой в Большом Стрельнинском дворце в Северной столице. 

В тот год Россия впервые принимала саммит «Большой восьмерки» (G8). Тогда Евгений Пригожин подавал лидерам двух стран напитки. 

«Нет, что меня шокирует, так это то, что на днях я увидел фотографию саммита «Большой восьмерки» в Санкт-Петербурге, где он был парнем, который подавал мне еду», — заявил Буш и назвал Пригожина шеф-поваром Путина.

Причем экс-президент США не может припомнить, чтобы он лично встречался с Пригожиным. 

«Все, что я знаю, это то, что я выжил», — сказал Буш-младший.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News

Лента

Джордж Буш-младший удивился своей давней фотографии с Пригожиным

Сегодня, 18:14

Военблогер Подоляка предупредил о войне после СВО РФ

Сегодня, 15:49

Тимофеев: избрание Трампа президентом США не решит конфликт на Украине

Вчера, 19:49

«Русские поедут голыми»: Дмитрий Медведев придумал страшную месть европейцам

Вчера, 19:09

Мобилизованный самарец рассказал, в какие ловушки попадают бойцы на СВО РФ

6-09-2023, 15:54

Военный эксперт РФ Хатылев объяснил атаку беспилотников на Москву одновременно с разных направлений

5-09-2023, 15:44

Политолог Ищенко рассказал о серьезных шансах США в войне с Китаем

4-09-2023, 15:04

Reuters: НАТО впервые проведет учения на Балтике «по отражению атак РФ»

2-09-2023, 15:24

Данилов объявил, что ВСУ могут атаковать в радиусе 1500 километров

2-09-2023, 14:59

Bild: США обеспокоены применением FPV-дронов на Украине

1-09-2023, 14:39

Мухин сравнил с анекдотом вывод Сакса о предпосылках начала СВО

31-08-2023, 20:09

Липовой исключил военную победу США над РФ при любом сценарии

31-08-2023, 16:04

Литовкин объяснил переход ВСУ от наступления к обороне

31-08-2023, 14:19

Леонков объяснил, как украинские беспилотники долетели до Пскова

30-08-2023, 16:34

Сенатор Карасин призвал не спешить с выводами о территории РФ в картах Китая

30-08-2023, 13:24

Трухачев усомнился, что США дадут Украине гарантии по модели Израиля

29-08-2023, 22:14

Нью-Дели выразил протест Пекину из-за карты Китая, куда включены территории Индии

29-08-2023, 20:34

Пресс-служба Пригожина: похороны Евгения Пригожина прошли в закрытом формате

29-08-2023, 19:29

Китай утвердил новые карты страны, включив в них российские территории

29-08-2023, 17:29

Михайлов описал два сценария развития СВО осенью

29-08-2023, 15:59

Возможно, Вам будет интересно

Алтайский экстрасенс рассказала, когда и чем для РФ закончится СВО

Алтайский экстрасенс рассказала, когда и чем для РФ закончится СВО

10-09-2023, 10:24

0

Алтайская ясновидящая Галина Янко рассказала, как и когда может закончиться «военная спецоперация» РФ на территории...

Подробнее
Число пленных и пропавших без вести в зоне СВО РФ жителей Прикамья за месяц выросло

Число пленных и пропавших без вести в зоне СВО РФ жителей Прикамья за месяц выросло

Вчера, 10:54

0

Уполномоченный по правам человека в Перми и Пермского края Игорь Сапко рассказал о том, что за месяц существенно...

Подробнее
«Русские поедут голыми»: Дмитрий Медведев придумал страшную месть европейцам

«Русские поедут голыми»: Дмитрий Медведев придумал страшную месть европейцам

Вчера, 19:09

0

Медведев пригрозил Западу очередной страшной местью. Об этом сообщает издание «Московский комсомолец». На днях в...

Подробнее
Марков: Россия однозначно проиграет НАТО в обычной сухопутной войне без ядерного оружия

Марков: Россия однозначно проиграет НАТО в обычной сухопутной войне без ядерного оружия

Вчера, 08:04

0

Россия проиграет НАТО в обычной сухопутной войне, заявил директор Института политических исследований Сергей Марков....

Подробнее
BI: нестандартные минные поля ВС РФ стали проблемой для ВС Украины

BI: нестандартные минные поля ВС РФ стали проблемой для ВС Украины

10-09-2023, 15:14

0

Минные поля, расставленные ВС РФ, с самого начала украинского контрнаступления были главной проблемой для украинских...

Подробнее
Военблогер Подоляка предупредил о войне после СВО РФ

Военблогер Подоляка предупредил о войне после СВО РФ

Сегодня, 15:49

0

Блогер Юрий Подоляка уверен, что война будет продолжаться после окончания «военной спецоперации» РФ на территории...

Подробнее

Новости партнеров