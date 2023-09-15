Венедиктов сообщил, что глава Чечни Кадыров страдает от острой почечной недостаточности

О здоровье главы Чечни Рамзана Кадырова рассказал журналист Алексей Венедиктов* (признан иноагентом).

Он сообщил в своем Telegram-канале, что Кадыров страдает от острой почечной недостаточности и нуждается в гемодиализе. По его информации, сейчас Кадыров в Центральной клинической больнице Управления делами президента РФ.

«Поэтому необходим частый гемодиализ. Что, видимо, и происходит в ЦКБ», — утверждает Венедиктов*.

По словам журналиста, с 3 июля не было никаких официальных сообщений о возвращении Кадырова из отпуска. На время его отсутствия исполняющим его обязанности был назначен Мауслим Хучиев.

При этом в соцсети Кадыров несколько раз публиковал видео и фото. В одном из видео он заявил, что здоров и полон сил. Также он заявил, что электронный гаджет у него в руке необходим ему для чтения салаватов в честь пророка Мухаммада.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»