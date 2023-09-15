Венедиктов сообщил, что глава Чечни Кадыров страдает от острой почечной недостаточности

В Евпатории найден дрон с надписью «Лорак, спасибо за борт»
В Сети появилось фото с дроном, который упал в Евпатории, и на нем красуется надпись «Ани Лорак, спасибо за борт»....Подробнее
О здоровье главы Чечни Рамзана Кадырова рассказал журналист Алексей Венедиктов* (признан иноагентом).
Он сообщил в своем Telegram-канале, что Кадыров страдает от острой почечной недостаточности и нуждается в гемодиализе. По его информации, сейчас Кадыров в Центральной клинической больнице Управления делами президента РФ.
«Поэтому необходим частый гемодиализ. Что, видимо, и происходит в ЦКБ», — утверждает Венедиктов*.
По словам журналиста, с 3 июля не было никаких официальных сообщений о возвращении Кадырова из отпуска. На время его отсутствия исполняющим его обязанности был назначен Мауслим Хучиев.
При этом в соцсети Кадыров несколько раз публиковал видео и фото. В одном из видео он заявил, что здоров и полон сил. Также он заявил, что электронный гаджет у него в руке необходим ему для чтения салаватов в честь пророка Мухаммада.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
В Сети появилось фото с дроном, который упал в Евпатории, и на нем красуется надпись «Ани Лорак, спасибо за борт»....Подробнее
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